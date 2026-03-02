El Ayuntamiento lanza Zamora Move: camina por premios para ti y para tu club

Caminar, andar, acumular pasos para optar a diversos premios y hacerlo representando a un club de la ciudad. Este es el nuevo reto que ha lanzado hoy el Ayuntamiento de Zamora. Se llama "Zamora Move" y nace como una iniciativa que busca fomentar la actividad física entre la población de la forma más sencilla posible.

Acumular pasos como reto

El concejal de deportes, Manuel Alesander Alonso, expuso esta nueva actividad que lleva ya gestándose durante los últimos meses y que involucra a diversos clubes de la capital. Entidades que apoyarán el proyecto en su despegue, ya que según comentó el edil, próximamente habrá más ediciones de esta iniciativa pero en diferente contexto.

La idea es bien simple: camina, registra tus pasos y compite por premios. Recompensas tanto a nivel individual como a nivel de club, ya que cada participante de la iniciativa "Zamora Move" podrá apuntarse por un club de aquellos que toman parte del reto. Un listado que incluye a Zamora CF, CB Zamora, Amigos del Duero, River Zamora, Actividades Náuticas, Salvamento Dragones y CD Natación Zamora.

Una actividad abierta a todos

"Esta actividad planea involucrar a toda la ciudad, a todos los zamoranos. A aquellos que formen parte de uno de los clubes participantes, a los que no, a los que estén en Zamora y a los que vivan lejos", apuntaba Alonso, señalando que "se busca sumar a todos los segmentos de la población para que hagan ejercicio físico de la forma más sencilla posible, caminando".

Para participar en "Zamora Move" basta con descargarse la aplicación (Fittoken Move) a través de los QR que se pueden encontrar en los carteles anunciando la actividad en la capital. Una vez descargada, solo habrá que inscribirse y elegir un club al que sumar los pasos que cada usuario realice siendo un único club para toda la experiencia.

¿Cuánto dura el reto?

El reto se llevará a cabo desde hoy hasta el próximo 4 de mayo y consiste en superar la barrera de los 100.000 pasos de forma individual, siendo el primer escalón para optar a diversos premios que funcionarán como aliciente (más allá de sumar pasos para cualquiera de los clubes participantes). A partir de esa cifra se establecerán tres niveles para optar a las recompensas: Nivel 1 (100.000 pasos), Nivel 2 (150.000 pasos) y Nivel 3 (200.000 pasos).

Las recompensas de Zamora Move

Dentro de las recompensas, según explicó el Concejal de Deportes, se encuentran bonos para diferentes instalaciones deportivas municipales. Así, los usuarios que se encuentren en el nivel 1, participarán en el sorteo de un bono de gimnasio gratuito; los del nivel dos, en el sorteo de un bono de gimnasio y un bono de piscina; y los del nivel 3 optarán a un bono de gimnasio, uno de piscina y uno para las piscinas de verano en este 2026.

Además, según se indicó, habrá premios directos para los tres usuarios que más pasos realicen, también centrados en estos mismos bonos, siendo más extensos en el tiempo (de uno a seis meses) en función de la posición final.

Por otra parte, la suma de los pasos de los diferentes aficionados a los clubes proclamará también a una entidad participante como ganadora, consiguiendo dicho club una recompensa de 1.500 euros.

Un estímulo para fomentar la actividad física

Estos premios funcionan como estímulo para "fomentar la actividad física de forma divertida", añadiendo al reto de caminar determinados pasos también un componente lúdico, pudiendo competir por representar a un club o por realizar más pasos que algún conocido.

En la puesta de largo de esta iniciativa, los clubes colaboradores alzaron la voz buscando la máxima implicación zamorana, deseando que esta iniciativa involucre a un gran número de personas e invitando a socios, afiliados, deportistas, familiares y amigos a buscar ese tiempo para dar un paseo y sumar pasos en la aplicación.