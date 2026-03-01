El Zamora no es capaz de ganar al Guadalajara

El Zamora CF no fue capaz de ganar a uno de los equipos que luchan por descender (1-1) y se complica mucho sus posibilidades de jugar el play off de ascenso. Fue un partido en el que los rojiblancos tuvieron muchas oportunidades para haberse impuesto pero cometieron un único error defensivo que permitió a su rival marcar un gol que supondría el empate final.

Óscar Cano introdujo en el equipo inicial a Marcelo como director del juego en la franja ancha junto a Carlos Ramos, mientras en la punta del ataque el elegido esta vez era Carbonell en detrimento de Mario Losada. Un equipo diseñado para tocar y tocar el balón en el que comenzó a destacar pronto Abde, primero con una internada en la que atravesó todo el área por la izquierda para terminar en la raya de fondo pero su centro no encontró rematador, y poco después, ya en el minuto 7, al rematar un magnífico centro de Carlos Ramos que terminó con rebote en el larguero y el balón entraba dentro de la portería, aunque los árbitros tuvieron que analizar en el VAR la jugada para cerciorarse de que era gol.

El Guadalajara se mantuvo firme buscando el contragolpe y creó un par de acercamientos peligrosos que la defensa del Zamora resolvió a duras penas. Los rojiblancos ya no tenían prisa e intentaban llegar por las bandas aprovechando los balones que suministraba ayer un centro del campo muy creativo con Ramos, Marcelo y Márquez.

El partido se volvió muy táctico entre dos equipos que jugaban a algo muy parecido y e Guadalajara se encontraba a gusto tocando el balón para buscar espacios en la defensa zamorana a la que se sumaba constantemente Markel como un central más.

El Zamora tenía que buscar el robo para imponer su pegada a la contra, lo intentó Abde pero la defensa estuvo muy atenta, y ya pasada la media hora fue Márquez el que no llegó por poco a un envío en profundidad. Pero la mejor la creó de la nadaKikqe Márquez de la nada con un pase de oro que permitió a Carlos Ramos plantarse ante Zargo pero estrelló el balón en el portero visitante. Eran momentos de fútbol brillante del Zamora en los que el Guadalajara lo pasaba mal pero el segundo gol no llegaba.

Y cuando mejor lo estaban haciendo los rojiblancos, podía pasar y pasó, que el que recuperó el balón fue el Guadalajara que aprovechó su contragolpe para empatar el partido con un magnífico remate de Eulate a un centro desde la izquierda al borde del descanso.

Óscar Cano no se lo pensó mucho y tras el descanso dio entrada en el campo a Losada para que formase pareja atacante con Carbonell y a Mario García para darle un poco más de fuerza al centro del campo. Pero el que salió pegando fuerte fue el Guadalajara con un par de contragolpes que no supieron resolver sus delanteros.

Y replicó el Zamora con la primera acción de Abde que se fue en profundidad, y se la puso a Mario Losada que dispató ajustado al poste pero el balón no quiso entrar y Carbonell tampoco llegó en el segundo palo. Había sido la mejor jugada del partido pero el Zamora no había recibido el premio del gol.

Todo estaba muy abierto porque el Guadalajara no se cortaba lo más mínimo en su afán por llegar a la portería de Fermín, aunque más por ganas que con efectividad en el remate. El Zamora lo pasaba mal frente a un equipo que lucha por eludir el descenso y que puso los pelos de punta al Ruta con un lanzamiento de Eulate que salió rozando la cruceta.

Respondió Abde con un lanzamiento desde la frontal del área a las manos de Zarco y la réplica la protagonizó Moreno en el contragolpe con un disparo que no encontró puerta y al que tampoco llegó Eulate.

El Guadalajara realizaba un enorme esfuerzo físico y buscaba con constancia la espalda de la defensa zamorana en la que Markel seguía incrustado, casi siempre, como el defensa de cierrre.

Ahora era Mario García el que disparaba con veneno y Losada no llegaba al rechace del portero por milímetros, cuando corría ya el minuto 63. Poco después fue Abde el que no se lo pensó con un potente disparon desde la media luna pero Zarco estuvo atendo para blocar el balón. Y Mario García también buscó el segundo gol en un centro de Burón que cabeceó fuera por muy poco.

Noticias relacionadas

Óscar Cano realizó varios cambios y el Zamora siguió creando más peligro que ocasiones claras, pero el balón no quería entrar. Su rival estaba ya muy justo de fuerzas, como Kike Márquez que ya no tenía la claridad de ideas de la primera parte. Aún así, Álvaro Romero pudo poner en pie al Ruta de la Plata en una internada en la que se quedó sin ángulo de tiro y el balón terminó en el exterior de la red con el tiempo reglamentario ya concluido. Incluso el Guadalajara pudo haber sacado algo más pero Expósito no acertó a resolver un balón de oro ante Fermín.