Óscar Cano, entrenador del Zamora CF tras perder ante el Guadalajara: "Las sensaciones son malas, no damos el nivel"

El mal partido del Zamora CF desembocó en una reunión entre el entrenador y los capitanes (Carlos Ramos, Kike Márquez y Fermín Sobrón). Así lo confesó el técnico quien explicó que el objetivo de este encuentro era "hablar de lo que está sucediendo, más allá de este encuentro". En su intervención, Cano reconoció que "falta ese espíritu que teníamos al principio" cuando enlazaron muchas jornadas de buenos resultados, pero ahora "el equipo está lejos de esos buenos momentos".

No es un problema físico

El granadino insistió en que no es un problema físico de sus pupilos y "se ha intentado cambiar la situación con diferentes alineaciones, jugadores… pero no sé por qué no estamos dando el nivel que tiene esta plantilla". El responsable de banquillo habló de las innumerables pérdidas de balón, los errores no forzados… un "querer y no poder" que acabó un juego deslavazado. "Las sensaciones son malas, no sé si es nerviosismo o qué, pero no es normal que un grupo con esta calidad falle tanto. Hay que cambiar cosas porque no se puede competir así", añadió el míster de los rojiblancos quien avanzó también que los jugadores "tienen un pesar por lo sucedido". "Desde el partido ante Ferrol hay un bajón de energía y para competir tiene su que tener la energía que había antes, pero el equipo no la tiene y no está compitiendo", insistió el entrenador que no encuentra ahora mismo respuestas a sus preguntas de por qué este cambio entre los suyos.

Las imágenes del partido entre el Zamora CF y el CD Guadalajara / J. L. F.

¿Play-off? así, imposible

Lo que sí dijo con claridad en la rueda de prensa es que "así es imposible, no solo jugar un play-off, sino ganar un partido" pero sí quiso dejar patente que "la plantilla sí tiene recursos" para lograr el reto de clasificarse para la fase de ascenso y cumplir con los objetivos de la Presidencia de jugar por ascender a Segunda A.

Respecto a los mandatarios, infirmó de que el sábado el presidente, Javier Páez Ramírez, se reunió con la plantilla y "transmitió tranquilidad". Además, y en cuanto a su futuro en el cargo, indicó que nunca le han transmitido desde la "planta noble" ningún ultimátum, aunque comentó que "si alguien considera que yo soy el problema me iré". "Lo que quiero es que el Zamora CF recupere esa energía. Estamos en la pelea, pero hay que cambiar muchas cosas", zanjó el míster.