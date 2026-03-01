Nueva derrota del River Zamora en Cáceres

Nueva derrota del River Zamora, en este caso en Cáceres, en un encuentro marcado por las decisiones arbitrales y por las tarjetas rojas que vieron Cepeda y Sara Fernández, que marcaron el partido. Las zamoranas se adelantaron y aguantaron el 0-1 hasta el minuto 31. A partir de ahí las expulsiones dieron vida a las locales que lo aprovecharon para sentenciar el encuentro.