Fútbol Sala / Segunda Femenina
Nueva derrota del River Zamora en Cáceres
Las zamoranas se adelantaron pero no pudieron defender su renta en el marcador
A. O.
Cáceres
Nueva derrota del River Zamora, en este caso en Cáceres, en un encuentro marcado por las decisiones arbitrales y por las tarjetas rojas que vieron Cepeda y Sara Fernández, que marcaron el partido. Las zamoranas se adelantaron y aguantaron el 0-1 hasta el minuto 31. A partir de ahí las expulsiones dieron vida a las locales que lo aprovecharon para sentenciar el encuentro.
