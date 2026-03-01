Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala / Segunda Femenina

Nueva derrota del River Zamora en Cáceres

Las zamoranas se adelantaron pero no pudieron defender su renta en el marcador

Tiempo muerto del River Zamora. | A. P.

A. O.

Cáceres

Nueva derrota del River Zamora, en este caso en Cáceres, en un encuentro marcado por las decisiones arbitrales y por las tarjetas rojas que vieron Cepeda y Sara Fernández, que marcaron el partido. Las zamoranas se adelantaron y aguantaron el 0-1 hasta el minuto 31. A partir de ahí las expulsiones dieron vida a las locales que lo aprovecharon para sentenciar el encuentro.

