Mbappé se cansa de los servicios médicos del Real Madrid y Arbeloa se contradice: "Tenemos muy claro lo que le pasa a Kylian”

El 'caso Mbappé' está retratando a Álvaro Arbeloa. Hasta dos veces ha mentido en sala del prensa el salmantino sobre la salud del delantero francés, diciendo que estaba en condiciones de jugar para luego caerse de la convocatoria o no jugar ningún momento por miedo a que se agravara su lesión. Y al final Kylian Mbappé ha recaído en la lesión del ligamento lateral externo de su rodilla izquierda por no descansar y tendrá que pasar casi un mes sin jugar para poder recuperarse bien.

Ahora Arbeloa se contradice a sí mismo cambiando el discurso sobre el delantero. En la previa del partido que le medirá mañana al Getafe, el entrenador blanco ha cambiado radicalmente el discurso pasando de negar la mayor sobre la lesión del jugador a afirmar que estaban al tanto de sus molestias: "Queremos que Mbappé vuelva al 100% y volverá cuando eso ocurra. Tenemos muy claro qué le pasa y qué es lo que queremos ahora, que es que se recupere al 100%. Veremos día a día cómo va. Es cosa de que él vaya viendo cómo se va encontrando. Ahora es mejor no dar plazos y que vea sus sensaciones. En función de eso, iremos decidiendo. Queremos que vuelva al 100% y cuando eso ocurra volverá".

Mbappé se planta ante los servicios médicos

En el plazo de la recuperación del jugador, Mbappé se ha plantado ante el club y los servicios médicos y a partir de ahora será él quien marque los tiempos de recuperación y de su regreso. Hasta ahora había accedido a cumplir las recomendaciones de los servicios médicos, que ha vuelto a dirigir el croata Niko Mihic por orden de Florentino Pérez, y a forzar para ayudar a los de Arbeloa. Pero el futbolista ha visto cómo su rendimiento ha ido disminuyendo y las molestias aumentando mientras Arbeloa lo ha exprimido jugando los 90 minutos contra Mónaco, Levante, Villarreal, Benfica, Rayo, Valencia, Benfica y Osasuna. Solo le dio tregua en el partido de Liga ante la Real Sociedad en el Bernabéu, el 14 de febrero.

El jugador francés del Real Madrid Kylian Mbappé. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Ahora Kylian ha decidido parar sin fecha de regreso fijada, aunque intentará estar en el partido de vuelta de la Champions ante el City en Manchester. Tanto al entrenador como al club que le habría gustado que estuvieses el próximo miércoles en el Bernabéu ante los de Guardiola, pero Kylian ha priorizado su recuperación después de haber puesto al servicio del equipo su maltrecha rodilla durante los tres últimos meses. Desde el club han cambiado el discurso y ahora hablan de que "ha implementado un protocolo de tratamiento que se ha vuelto esencial para su recuperación". Si el jugador no regresa hasta el 17 de marzo se perdería los partidos de Liga contra el Getafe (lunes), el Celta de Vigo (6 de marzo) y el Elche (14 de marzo). Además, estaría ausente para la ida de la Champions contra el City (11 de marzo) en el Santiago Bernabéu. Cuatro partidos que se suman a los que ya ha faltado esta temporada en Albacete, Real Sociedad, Betis, Atlético en la Supercopa. Además, el francés fue suplente precisamente ante el City en el partido de la fase de liguilla de Champions y no jugó ningún minuto.

Preguntado por la razón por la que Kylian no estaba en el campo ante el Benfica el pasado miércoles después de que hubiera dicho que estaba en condiciones de jugar, Arbeloa se limitó a decir que "Mbappé no estaba porque tenía el permiso de su entrenador". Una respuesta ambigua que muestra el naufragio absoluto del entrenador blanco en la gestión del problema físico del delantero francés. Quien cansado de estas idas y vueltas y de forzar, ha decidido plantarse y tomar las riendas de su recuperación. Además, Mbappé será convocado con Francia en la ventana de marzo, donde los bleus tienen prevista una gira por Estados Unidos, en la que la presencia del madridista es muy importante de cara a los contratos publicitarios que existen, más allá de que juegue o no en los dos partidos. Un asunto que inquieta en el Real Madrid y en el que, una vez más, el futbolista tiene la última palabra. Y dada la situación su entrenador y el club tendrán que acatar la decisión que tome finalemente Kylian.

Arbeloa también se refirió a la gestión de los esfuerzos de los futbolistas en años de Mundial: "Yo no he entendido otra cosa que dar todo lo que tenía por mi club y darlo todo luego por la Selección como iba. No entiendo de futbolistas que guarden fuerzas, que no sea otra cosa que dar todo por el Real Madrid en este caso. No hay mejor manera de prepararse que rendir en tu equipo". Y también tuvo palabras sobre la mejora de Vinícius: "No sé si he tocado alguna tecla... El mérito es de Vini, que es un futbolista fantástico. Yo le doy mucha confianza y cariño y que los compañeros lo busquen para aprovechar sus cualidades. Es un jugador determinante, fundamental. Como entrenador lo que trabajo es que le encontremos en muchas situaciones en el campo".