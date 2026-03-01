Eva Carregosa, del Recoletas Zamora, sufre una lesión en un oído y es baja

La noticia triste del partido de ayer fue la lesión de la base portuguesa Eva Carregosa que le impidió participar en la victoria contra el Sant Feliuenc. Carregosa sufrió un golpe en un oido durante un entrenamiento de la semana pasada y todo parece indicar que tiene perforación de tímpano. Por el momento en el club se desconoce cómo será la recuperación de la jugadora y si podrá continuar entrenando o jugando.

Raúl Pérez se mostró contrariado con la lesión de su jugadora al final de un partido que calificó como "difícil porque sabíamos que ellas venían en cuadro, y tiene mucho mérito su trabajo porque están en una situación muy difícil y han competido en todo momento, han dado la cara. arecía que el partido se iba a romper y se ha roto a partir del minuto 12 aunque hemos acusado la tensión que llevaba el partido y en momentos me ha gustado el equipo pero en otros no tanto. Estos partidos sin muy difíciles de jugar tanto para el que va perdiendo como para el que va ganando y el objetivo también era que no se lesionara nadie". En este sentido se mostró convencido que la lesión de Ana Pérez "parece que no ha sido nada y todas tenían que sumar minutos, sobre todo las nuevas, y al final hemos podido ganar por 30 puntos y estamos muy contentos. Hay que mejorar cosas pero este partido era difícil de jugar".

El entrenador cacereño explicó que "esta semana hemos metido mucha caña de entrenamiento sabiendo que era un partido que podría ser más fácil de lo habitual, metimos mucha carga física, y se ha notado también por la baja de Eva que nos da mucha vitalidad". Pese a todo, Raúl Pérez se mostró "muy contento por Marta Fernández que ha vuelto a jugar muchos minutos, ha estado bien, no se ha resentido y eso es muy importante también". El ritmo impuesto en el primer cuarto "es mi idea, intentar mantener ese ritmo alto cuanto más tiempo mejor. En Parterna y Azpeitia ya lo conseguimos durante 20 minutos, siempre basado en una defensa presionante".