Bezzecchi arrasa, Acosta más líder y Márquez pincha

Pues sí, tenemos un Mundial totalmente diferente, nuevo, muy nuevo, demasiado nuevo. Por vez primera, en los últimos 88 grandes premios, no hay una Ducati en el podio de un gran premio. Aprilia, con cuatro motos entre las cinco primeras (Marco Bezzecchi, Raúl Fernández, Jorge Martín brutal y Ai Ogura), ha dado un puñetazo sobre la mesa y, al menos en Buriram, en efecto, esto es muy, muy, largo y puede cambiar, ha pasado a ser la marca de referencia.

El primer gran premio del año ha demostrado, en efecto, que si no se hubiese caído, ya en la primera vuelta, el italiano Marco Bezzecchi hubiera ganado también la carrera al ‘sprint’ de ayer con enorme facilidad, en Buriram. ‘Bezz’ no quiso sorpresas hoy y, nada más apagarse el semáforo, se escapó, se fue y, a las dos vueltas, ya tenía un segundo con el resto de adversarios, no hubo color. Bueno, sí, el negro de Aprilia.

“Es verdad, debía ganar como fuese hoy, no había otra después del tremendo error, con graves consecuencias, de ayer en la prueba al ‘sprint’”, comentó un eufórico ‘Bezz’, que saludó a su madres desde el corralito de Buriram. “Es por eso que, como sabía el ritmo que tenía, no he querido sorpresas y he decidido, no solo ponerme delante desde el inicio, sino apretar en las primeras vueltas para, después, poder gestionar la carrera”.

Aprilia ha propinado un buen bofetón a Ducati, que, por vez primera en 88 grandes premios, no hay una 'Desmosedici' en el podio. Bezzechi, Fernández, Martín y Ogura han acabado entre los cinco primeros. Veremos si este dominio de Aprilia se confirma en el resto de circuito.

Detrás de Bezzecchi no crean que ocurrieron muchas cosas, pues Raúl Fernández, con la segunda Aprilia, se colocó segundo con facilidad hasta que llegó un portentoso Pedro Acosta (KTM), que venía de pelearse con otro extraordinario Jorge Martín (Aprilia) y un desesperado Marc Márquez (Ducati), siempre la mejor Ducati, que trataba de buscar un podio ya que, desde el arranque, sabía que la victoria nº 100 era imposible de conseguir en Tailandia.

“El año pasado sufríamos muchísimo ¿verdad? en las últimas vueltas, pues nuestra KTM no era capaz de mantener el neumático trasero vivo, en forma, pero parece que hemos arreglado ese problema”, comenta el ‘tiburón de Mazarrón'. Y, sí, Acosta llegó con autoridad y superó a los dos campeones, a ‘Il Cannibale’ y a ‘Martinator’ y se fue en busca de Fernández al que, finalmente, le arrebató la segunda plaza para consolidarse, aún más (7 puntos sobre Bezzecchi) al frente del Mundial de pilotos.

Jorge Martín (Aprilia) ha tenido un gran regreso, hoy, en Buriram. / APRILIA RACING TEAM

El resto fueron una serie de desgracias. Márquez, que parecía capaz de alcanzar a Raúl y arrebatarle la tercera plaza, tras haber gestionado muy bien los neumáticos, sufrió un pinchazo en su rueda trasera, a falta de cinco vueltas, y se vio obligado a abandonar. “Yo creo que en la curva cuatro, que es donde Marc se ha ido largo, hay un bache y, tal vez, al salirse, la rueda se ha destrozado ahí”, le decía ‘Bezz’ a Acosta y Fernández en la antesala del podio mientras veían imágenes de la desgracia sufrida por el nueve campeón del mundo.

Mención aparte merecen, no solo la tremenda carrera protagonizada por Martín, que viene del peor año de su brillante carrera, con una cuarta plaza bestial y, del mismo modo, Joan Mir y su Honda estaban entre los mejores, pero una avería técnica destrozó los sueños de la marca alada y del piloto mallorquín.

Gran Premio de Tailandia: 1. Marco Bezzecchi (Aprilia), 39 minutos 36.270 segundos; 2. Pedro Acosta (KTM), a 5.543 segundos; 3. Raúl Fernández (Aprilia), a 9.259 segundos; 4. Jorge Martín (Aprilia), a 12.182 segundos y 5. Ai Ogura (Aprilia), a 12.411 segundos.

Noticias relacionadas

Mundial de pilotos: 1. Pedro ACOSTA (España), 32 puntos; Marco BEZZECCHI (Italia), 25; 3. Raúl FERNÁNDEZ (España), 23; 4. Jorge MARTÍN (España), 18 y Ai OGURA (Japón), 17.