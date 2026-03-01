Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taekwondo

Ainhoa García Vargas, del club Zamorano de Taekwondo, bronce en el Campeonato de España

La zamorana fue derrotada por la que, a la postre, se proclamó campeona

Ainhoa García Vargas, en el podio

Ainhoa García Vargas, en el podio / Cedida

P. F.

Ainhoa García Vargas se proclamó medallista de bronce en el Campeonato de España Cadete de Taekwondo por Federaciones en la categoría -37 kgs, demostrando su talento y determinación en cada combate.

En su primer enfrentamiento, Ainhoa se impuso a la competidora madrileña en dos asaltos, mostrando gran rapidez y precisión. Posteriormente, ganó también su segundo combate frente a la representante gallega, de nuevo en dos asaltos, consolidando su paso a la fase semifinal.

En la semifinal, después de ir ganando el tercer asalto, perdió en los últimos segundos contra la representante valenciana quien, a la postre, se proclamó campeona de España.

Desde el club Zamorano de Taekwondo, quisieron felicitar a la joven deportista por su medalla y agradecieron el apoyo  de Ayuntamiento y diputación de Zamora.

