Taekwondo
Ainhoa García Vargas, del club Zamorano de Taekwondo, bronce en el Campeonato de España
La zamorana fue derrotada por la que, a la postre, se proclamó campeona
P. F.
Ainhoa García Vargas se proclamó medallista de bronce en el Campeonato de España Cadete de Taekwondo por Federaciones en la categoría -37 kgs, demostrando su talento y determinación en cada combate.
En su primer enfrentamiento, Ainhoa se impuso a la competidora madrileña en dos asaltos, mostrando gran rapidez y precisión. Posteriormente, ganó también su segundo combate frente a la representante gallega, de nuevo en dos asaltos, consolidando su paso a la fase semifinal.
En la semifinal, después de ir ganando el tercer asalto, perdió en los últimos segundos contra la representante valenciana quien, a la postre, se proclamó campeona de España.
Desde el club Zamorano de Taekwondo, quisieron felicitar a la joven deportista por su medalla y agradecieron el apoyo de Ayuntamiento y diputación de Zamora.
- San Vitero se prepara para la gran exaltación del burro zamorano
- Las Capas de Zamora rechazan que un hijo pueda salir por el padre
- Castilla y León y otras seis comunidades remiten a la UE el informe sexenal sobre el 'estado favorable' del lobo
- Los vecinos de este pueblo de Zamora denuncian su 'abandono' tras diez días sin agua potable
- Esta mañana está más triste el sol
- Uno oro y una plata para Zamora: los estudiantes triunfan en los Spain Skills de FP
- Los usuarios del AVE de Zamora estallan: no hay forma de llegar al trabajo a primera hora
- Milena, de 21 años, y Martín, de 25, los dos jóvenes que han salvado el único bar de un pueblo de Zamora: 'nos han acogido como si fuéramos de casa