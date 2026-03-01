Ainhoa García Vargas, del club Zamorano de Taekwondo, bronce en el Campeonato de España

Ainhoa García Vargas se proclamó medallista de bronce en el Campeonato de España Cadete de Taekwondo por Federaciones en la categoría -37 kgs, demostrando su talento y determinación en cada combate.

En su primer enfrentamiento, Ainhoa se impuso a la competidora madrileña en dos asaltos, mostrando gran rapidez y precisión. Posteriormente, ganó también su segundo combate frente a la representante gallega, de nuevo en dos asaltos, consolidando su paso a la fase semifinal.

En la semifinal, después de ir ganando el tercer asalto, perdió en los últimos segundos contra la representante valenciana quien, a la postre, se proclamó campeona de España.

Desde el club Zamorano de Taekwondo, quisieron felicitar a la joven deportista por su medalla y agradecieron el apoyo de Ayuntamiento y diputación de Zamora.