32 podios para la provincia de Zamora en el Campeonato de Castilla y León de Invierno de piragüismo celebrado en Monte La Reina

Ganó el piragüismo de Zamora. Hasta en 32 ocasiones subieron al podio los palistas de la provincia en el Campeonato de Castilla y León de Invierno en una jornada celebrada en Monte La Reina y que sirvió para testar el estado de forma en el que se encuentran los deportistas antes del Nacional de Sevilla. Por lo que se refiere a la categoría sénior, en K-1 Javier Pedruelo y Óscar Borrego, del Amigos del Remo, fueron primero y segundo, respectivamente, mientras que la incombustible Eva Barrios (Durius Kayak) tan solo fue superada (por poco más de un segundo) por Cristina Franco.

Además, en C-1 hubo pleno zamorano con Marcos Antúnez, Javier Bernal y Carlos Vega, mientras que Fernando Silvo fue primero en Paracanoe. En cuanto a las Juveniles, Marina Giralda (Durius) repitió oro seguida de Lydia Rodríguez (A. Remo) que fue segunda. En esta misma regata Nikol Georgieva (Piragüismo Duero) fue cuarta y Ariadna Fernández, del Fluvial de Villaralbo, sexta. Entre los juveniles no hubo medallas, pero sí buenos puestos con Mauro Galván (6º), Iker Coca (8º) y Álvaro Baez (10º).

Equipo del Fluvial de Villaralbo.

En Sub-23, Iker Gallego no falló en Paracanoe, mientras que en K-1 Sergio Pereda (A. R) subió a lo más alto del cajón, mientras que José Toribio y Adrián Diente, ambos del Piragüismo Duero, fueron octavo y décimo. En Damas, Amalia Toribio (P. D.) seguida de Yolanda García (San Gregorio Ciudad de Zamora). En esta carrera Natalia Asensio, del Fresno, fue cuarta, y Daniela Diente, quinta.

Eva Barrios y Marina Giralda, del Durius Kayak, fueron plata y oro.

Los éxitos se repitieron entre las Jóvenes Promesas. Ainnare García (San Gregorio) cumplió con las previsiones y ganó en Cadete mientras que su compañera María Hernández fue bronce y Paula Díez, quinta. EN chicos, Marcos Diego acabó tercero, seguido de Javier Lozano (4º) y de Mario Bragado (10º). En cuanto a los infantiles, hubo división en clasificación A y B.

En Infantil A ganó Yaiza Faúndez (C. Z.) y Mencía Román, del Náutica Zamora, fue segunda. Paralelamente, Diego Garrote se colgó el bronce seguido en la clasificación de Héctor carrillo y Ada Yeguas, del Fluvial de Villaralbo.

Equipo del San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora / Cedida

En Infantil B, ganaron Pablo Ballesteros y David Prieto, del Ciudad de Zamora, mientras que Erik Pérez, del Villaralbo, se hizo con un valioso cuarto puesto. En féminas Infantiles B, pleno con Ariadna Santorez, Irene Galván (ambas del San Gregorio) y Olaya Yeguas, de Villaralbo.

En Monte La Reina tampoco fallaron los veteranos. En 35-39 el podio lo integraron palistas del Amigos del Remo: Raúl Iglesias, Antonio Pérez y José Pinilla, para pasar a los palistas del rango 50-59 donde Luis Fernando Roales (C. Zamora) y Luis Pérez (Remo) fueron segundo y tercero, a la par que Marta Lucas (Actividades Náuticas) se llevó el oro, y los canoistas José Carlos Ramos y José Ramón Luengo fueron oro y plata. Para acabar, Pepe Herrador tampoco falló con su oro.