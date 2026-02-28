El River Zamora da la campanada y se impone al líder

El River Zamora FS firmó una victoria de enorme mérito tras imponerse 3-5 en la pista del líder, el Exlabesa Leis Pontevedra FS, en el pabellón Monte Carrasco de Marcón. El partido arrancó de forma vertiginosa, con un gol de Nicolás Rolón en el primer minuto que adelantaba a los visitantes, aunque Said Lahmidi respondió de inmediato para restablecer la igualdad. Lejos de venirse abajo, el River mantuvo su apuesta ofensiva y Samuel volvió a poner por delante a los zamoranos en el minuto 8, demostrando valentía y eficacia.

El líder asumió el control del balón durante muchos tramos del primer tiempo y encontró el empate en el 18’, gracias a Iván Domínguez, en una fase de mayor presión local. Cuando parecía que el descanso llegaría con empate, Iván Gregorio apareció en el minuto 20 para firmar el 2-3 y, nada más reanudarse el juego, amplió la ventaja con el 2-4, golpeando con contundencia la moral del conjunto pontevedrés. Con el marcador a favor, el River mostró orden defensivo y sacrificio colectivo, apoyado en las intervenciones de Alejandro Gil bajo palos.

El Leis apretó en busca de la remontada y recortó distancias en el minuto 34 por medio de Sarhini, lo que añadió tensión a los minutos finales. Sin embargo, el cuadro zamorano supo gestionar el empuje local en un encuentro intenso pero limpio, sin amonestaciones, y bien dirigido por el colegiado Adrián García. En el 39’, Samuel cerró el choque con el 3-5 definitivo, culminando una actuación coral que silenció la pista del líder. El triunfo no solo supone tres puntos de gran valor, sino también un impulso anímico para un equipo que necesitaba reaccionar y que demostró personalidad, eficacia y capacidad competitiva ante el rival más fuerte del grupo. En la próxima jornada, el River recibirá al Albense con la moral reforzada.