Reparto de puntos entre Moraleja CF y CD Benavente en el José Ramos

Reparto de puntos en el José Ramos donde Moraleja CF y CD Benavente lucharon por una victoria que ninguno de los dos encontró. Tras una primera parte igualada entre dos equipos necesitados, ambos entrenadores pidieron más presión a los suyos, aunque la codiciada diana no llegaba. Fue en el minuto 76 cuando André ponía por delante a los tomateros de Santi Redondo pero los locales no se rindieron y fueron a por el empate que logró minutos después Asier. Así se llegó a los compases finales donde ninguno volvió a lograr ver portería y sumaron un punto más en cada casillero.