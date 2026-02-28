Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Regional de Aficionados

Reparto de puntos entre Moraleja CF y CD Benavente en el José Ramos

El resultado final fue de 1-1

Un momento del encuentro entre Moraleja CF y CD Benavente. | FIRMA

Un momento del encuentro entre Moraleja CF y CD Benavente. | FIRMA

A. O.

Zamora

Reparto de puntos en el José Ramos donde Moraleja CF y CD Benavente lucharon por una victoria que ninguno de los dos encontró. Tras una primera parte igualada entre dos equipos necesitados, ambos entrenadores pidieron más presión a los suyos, aunque la codiciada diana no llegaba. Fue en el minuto 76 cuando André ponía por delante a los tomateros de Santi Redondo pero los locales no se rindieron y fueron a por el empate que logró minutos después Asier. Así se llegó a los compases finales donde ninguno volvió a lograr ver portería y sumaron un punto más en cada casillero.

