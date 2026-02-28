Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Enzo, el niño con enfermedad ultrarrara en ZamoraQuejas de los usuarios del AVE en ZamoraSalvan el único bar de este pueblo de ZamoraPierde una casa por impago de impuestos en Benavente
instagramlinkedin

Baloncesto / Liga Challenge

El Recoletas Zamora no quiere sorpresas ante el colista

El equipo naranja, que puede dar hoy un paso casi definitivo hacia el play-off, recibe en el Ángel Nieto (17.00 horas) a un Sant Feliu desahuciado

PARTIDO DEL RECOLETAS ZAMORA

PARTIDO DEL RECOLETAS ZAMORA / Victor Garrido

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

El Recoletas Zamora puede dar esta tarde un golpe casi definitivo hacia los play-offs. Tras la importante victoria ante Domusa de la pasada semana, las de Raúl Pérez tienen un nuevo reto que muchos consideran "trampa". Así se refirió el entrenador al partido que tienen hoy desde las cinco de la tarde ante San Feliu, rival que llega al Ángel Nieto como colista descolgado y tras haber encajado una abultadísima derrota ante Azul Marino, pero frente al que no quiere relajaciones. "Es un partido trampa, pero es verdad que ganar sería prácticamente el 99% de estar en play-off", indicó el responsable de banquillo naranja. "Desde el principio de esta semana les he dejado claro a las jugadoras que es un partido importante, que hay que saber ganarlo desde el principio, se tiene que ver quién quiere ganar el partido", añadió Pérez quien confía en que las suyas mantengan la dinámica positiva de las últimas semanas.

Enfrente estará el último clasificado de la Liga Challenge que solo ha logrado un triunfo hasta el momento pero que a estas alturas juega sin presión y eso puede hacerlas todavía más peligrosas.

Noticias relacionadas y más

Felicitaciones al equipo

Sobre la realidad que atraviesa el Zamarat, el técnico sí quiso felicitar a las suyas e insistió en que "el equipo está trabajando súper bien, estamos con el objetivo claro de sumar todas. Nadie se siente más importante que la otra, todas están sumando y pienso que, si nos metemos en play-off y nos respetan las lesiones, vamos a ser un rival duro porque estamos cogiendo un buen ritmo, una buena dinámica. Somos un equipo muy agresivo, tanto atrás como adelante, y creo que estamos consiguiendo ahora ese juego que yo quería", expuso el responsable de banquillo. Para este encuentro, el entrenador contará con todas sus jugadoras, además de una canterana, entre las que rotará y repartirá minutos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents