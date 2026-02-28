El Recoletas Zamora no quiere sorpresas ante el colista

El Recoletas Zamora puede dar esta tarde un golpe casi definitivo hacia los play-offs. Tras la importante victoria ante Domusa de la pasada semana, las de Raúl Pérez tienen un nuevo reto que muchos consideran "trampa". Así se refirió el entrenador al partido que tienen hoy desde las cinco de la tarde ante San Feliu, rival que llega al Ángel Nieto como colista descolgado y tras haber encajado una abultadísima derrota ante Azul Marino, pero frente al que no quiere relajaciones. "Es un partido trampa, pero es verdad que ganar sería prácticamente el 99% de estar en play-off", indicó el responsable de banquillo naranja. "Desde el principio de esta semana les he dejado claro a las jugadoras que es un partido importante, que hay que saber ganarlo desde el principio, se tiene que ver quién quiere ganar el partido", añadió Pérez quien confía en que las suyas mantengan la dinámica positiva de las últimas semanas.

Enfrente estará el último clasificado de la Liga Challenge que solo ha logrado un triunfo hasta el momento pero que a estas alturas juega sin presión y eso puede hacerlas todavía más peligrosas.

Felicitaciones al equipo

Sobre la realidad que atraviesa el Zamarat, el técnico sí quiso felicitar a las suyas e insistió en que "el equipo está trabajando súper bien, estamos con el objetivo claro de sumar todas. Nadie se siente más importante que la otra, todas están sumando y pienso que, si nos metemos en play-off y nos respetan las lesiones, vamos a ser un rival duro porque estamos cogiendo un buen ritmo, una buena dinámica. Somos un equipo muy agresivo, tanto atrás como adelante, y creo que estamos consiguiendo ahora ese juego que yo quería", expuso el responsable de banquillo. Para este encuentro, el entrenador contará con todas sus jugadoras, además de una canterana, entre las que rotará y repartirá minutos.