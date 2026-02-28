Recoletas no tuvo piedad del farolillo rojo

El Recoletas Zamarat firmó una victoria más coral que nunca en un partido en el que dio cuenta de un Sant Feliuenc muy corto de recursos que nunca tuvo opciones de sacar algo positivo de Zamora. Pese a que Raúl Pérez contó ya con una plantilla competitiva, las lesiones siguen acosando al Zamarat y ayer fue la portuguesa Eva Carregosa quien no pudo jugar debido a una lesión un oido que se produjo entrenando este fin de semana en un choque fortuído. Por contra, el equipo naranja se encontró con una Inés Gutiérrez que justificó por qué ha dejado el Azulmarino para jugar en Zamora anotando cuatro triples que contribuyeron al definitivo 86-58.

El Recoletas inició el partido con la idea clara de imponer un altísimo ritmo a su juego y tal vez por precipitaciòn dejó encestar en primer lugar a su rival. Pero en el 0-2 se acabaron las opciones del equipo catalán que veía cómo las zamoranas recuperaban el balón con enorme facilidad y por contra, ellas no veían aro pese a que lo intentaban desde el perímetro. El entrenador zamorano ni siquiera esperó a los tradicionales cinco primeros minutos para comenzar a rotar a sus jugadoras con el objetivo de que el ritmo no bajase ni un solo momento.

Sant Feliuenc consiguió igualar a 4 pero el Recoletas, con un triple de Davinia Ángel ponía un 13-4 que comenzaba a marcar la tónica que llevaría el partido. Apareció entonces Inés Gutiérrez para demostrar por qué ha fichado por el Zamarat y con dos triples conseguía que las zamoranas cerrasen el primer cuarto con diez puntos de ventaja (23-13).

No encontraron claridad de cara al aro las catalanas, lo que contribuyó a que durante unos minutos el juego se volviese loco, de patrio de colegio, y Raúl Pérez aprovechó para pedir un tiempo muerto en el que serenar las acciones de sus jugadoras. Les ordenó presionar en toda la cancha porque quería llegar al descanso con el partido sentenciado.

Y el objetivo comenzó a plasmarse con dos canastas seguidas de Ana Pérez que despejaron, si quedaba, cualquier duda sobre la diferencia entre ambos rivales.

Inés Gutiérrez vovió a acertar de tres puntos y el Recoletas consiguió alcanzar el descanso con un 45-25 que refrendaba el gran partido que estaban realizando las zamoranas, jugando por fin con todo el banquillo, más corales que nunca y sin freno para correr hacia el aro contrario.

Sant Feliuenc apretó en defensa tras el descanso y pareció querer protagonizar una necesaria reacción porque además, el juego de Recoletas se había ralentizado bastante y ya no corrían tanto las zamoranas como en la primera parte.

Pese a todo, se mantenía una cómoda ventaja de 20 puntos para las naranjas que cometían muchos errores no forzados. Un triple visitante redujo la ventaja a 17 puntos y Raúl Pérez realizó un cambio a la americana buscando recuperar el ritmo de su equipo.

No consiguió su objetivo el técnico extremeño pero tampoco su rival supo aprovecharlo con lo que se llegaba al minuto 27 con 54-33 y todo el pescado vendido.

Bea Sánchez se encargó de transformar su habitual triple y la ventaja zamorana volvió a crecer, ahora con la gallega Marta Fernández haciendo correr de nuevo a sus compañeras. También perseveraba desde el perímetro Inés Gutiérrez y el 64-35 fue la puntilla para el equipo catalán que ocupa el último puesto en la clasificación de la Liga Challenge. El 66-39 dejaba todo dicho de cara al último cuarto que sirvió para muy poco, salvo para que las canteranas del Zamarat sigan adquiriendo experiencia. Eso sí, Ana Pérez sufrió una torcedura de tobillo que habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días.