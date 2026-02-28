El Noname alarga su marcha triunfal en la Regional de Aficionados

Nuevo triunfo para el Noname que alarga su buena racha de resultados.

En esta ocasión el equipo se impuso al Victoria en un partido en el que se adelantó con dos goles en un par de minutos, aunque los visitantes empataron antes del descanso.

La presión local continuó y, primero Sergio García desde los once metros y después Samate, desnivelaron el choque a su favor para poner el definitivo 4-2 en el marcador.