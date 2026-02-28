Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en IránSkills FPMinistra Elma Saiz en ZamoraPueblos de Zamora sin aguaFermoselle nueve días sin agua potableLas capas paradas dicen "NO" a que un hijo pueda salir por su padre
instagramlinkedin

Fútbol

El Noname alarga su marcha triunfal en la Regional de Aficionados

El equipo goleó al Victoria (4-2)

Celebración del Noname

Celebración del Noname / Noname

A. O.

Zamora

Nuevo triunfo para el Noname que alarga su buena racha de resultados.

En esta ocasión el equipo se impuso al Victoria en un partido en el que se adelantó con dos goles en un par de minutos, aunque los visitantes empataron antes del descanso.

Noticias relacionadas y más

La presión local continuó y, primero Sergio García desde los once metros y después Samate, desnivelaron el choque a su favor para poner el definitivo 4-2 en el marcador.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents