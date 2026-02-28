Moraleja CF y CD Benavente miden fuerzas esta tarde en el José Ramos

Nuevo derbi provincial en la Regional de Aficionados e importante para los intereses de los equipos protagonistas. El José Ramos será el escenario del encuentro un Moraleja que apura opciones de salvación y que viene lanzado por sus últimos resultados, y un Benavente que ha bajado enteros y que anhela recuperar su mejor versión antes de caer en puestos de peligro.

La cita arrancará a las 16.45 horas de esta tarde y se confía en que los protagonistas ofrezcan un buen espectáculo a los aficionados que se den cita en el campo moralejano.

La jornada, no obstante, empezará un poco antes para los equipos de la provincia que participan en esta Regional. El primer en saltar al terreno de juego será el Noname, que con cuatro victorias consecutivas quiere seguir creciendo. En esta ocasión el rival a batir será el Victoria en el anexo del Ruta de la Plata a partir de las cuatro de la tarde.

Ya mañana le tocará el turno al Zamora B. El filial rojiblanco no atraviesa su mejor momento y se jugará tres puntos con un rival que ha ido de menos a más, La Bañeza. El reto de los de Kike Ramos será recuperar la chispa en su juego y mostrarse como un conjunto sólido atrás para poder dar un nuevo salto en la clasificación y evitar problemas.