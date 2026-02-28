Dolorosa derrota para el CD Villaralbo en Bembibre

Dolorosa derrota del CD Villaralbo en Bembibre en un partido muy competido y cargado de intensidad, donde cada acción y cada balón tenían un peso decisivo para la clasificación. Desde el inicio, ambos equipos mostraron respeto mutuo, conscientes de lo mucho que había en juego, y la primera mitad transcurrió con igualdad, sin goles pero con ocasiones repartidas. El Villaralbo intentó controlar la posesión, combinando con paciencia y buscando crear espacios en la defensa local, mientras que el Bembibre buscaba transiciones rápidas y aprovechar los espacios que pudiera dejar el equipo visitante. La intensidad en el centro del campo fue máxima, con cada balón disputado con determinación y sin dar concesiones al rival. A pesar de los intentos del Villaralbo por generar peligro, el Bembibre logró mantener la portería a cero durante los primeros 45 minutos. El descanso llegó con el marcador intacto, reflejando la igualdad y la tensión que se vivía en el césped. Tras la reanudación, ambos equipos salieron con energías renovadas y la necesidad de romper la igualdad se hizo más evidente. El Villaralbo mantuvo su propuesta, buscando penetrar por el centro y abrir la defensa local con combinaciones cortas y movimientos constantes, mientras que el Bembibre continuó intentando aprovechar sus oportunidades a la contra. La paciencia del Villaralbo se vio reflejada en varias ocasiones peligrosas, con disparos desde media distancia que obligaron al portero local a intervenir con seguridad.

Jugada puntual... pero clave

Sin embargo, la diferencia llegó en el minuto 63, cuando Óscar Contreras logró el 1-0 para el Bembibre, tras una jugada puntual que cambió el rumbo del partido. El gol supuso un golpe importante para el Villaralbo, que se vio obligado a replegarse y reorganizarse para intentar buscar el empate. Aun así, el equipo zamorano mantuvo el orden y la concentración en defensa, evitando que el Bembibre ampliara su ventaja y demostrando que podía competir hasta el final. El tramo final del encuentro se convirtió en una prueba de resistencia para el Villaralbo, que intentó con centros, combinaciones rápidas y presión alta generar ocasiones y buscar al menos un empate que habría sido justo por lo visto en el campo.

Cada ataque azulón llevó peligro, aunque la defensa local estuvo atenta y logró despejar la mayoría de las situaciones comprometidas. La insistencia del Villaralbo puso en evidencia su carácter competitivo y su intención de no dejarse superar tan fácilmente. Los minutos finales fueron de máxima tensión, con el Bembibre defendiendo con uñas y dientes la mínima ventaja, y el Villaralbo buscando oportunidades por todos los frentes. A pesar del esfuerzo visitante, el marcador no volvió a moverse y el 1-0 resultó definitivo. La derrota supone para el Villaralbo un golpe en su intención de distanciarse de la zona baja, aunque el equipo demostró que sigue siendo un rival difícil y capaz de generar ocasiones claras.