Fútbol / Tercera RFEF

Dolorosa derrota para el CD Villaralbo en Bembibre

Un gol en el 63’ deja sin premio a los azulones ante un rival directo

Once inicial del CD Villaralbo, en Bembibre

Once inicial del CD Villaralbo, en Bembibre

Área 11

Bembibre

Dolorosa derrota del CD Villaralbo en Bembibre en un partido muy competido y cargado de intensidad, donde cada acción y cada balón tenían un peso decisivo para la clasificación. Desde el inicio, ambos equipos mostraron respeto mutuo, conscientes de lo mucho que había en juego, y la primera mitad transcurrió con igualdad, sin goles pero con ocasiones repartidas. El Villaralbo intentó controlar la posesión, combinando con paciencia y buscando crear espacios en la defensa local, mientras que el Bembibre buscaba transiciones rápidas y aprovechar los espacios que pudiera dejar el equipo visitante. La intensidad en el centro del campo fue máxima, con cada balón disputado con determinación y sin dar concesiones al rival. A pesar de los intentos del Villaralbo por generar peligro, el Bembibre logró mantener la portería a cero durante los primeros 45 minutos. El descanso llegó con el marcador intacto, reflejando la igualdad y la tensión que se vivía en el césped. Tras la reanudación, ambos equipos salieron con energías renovadas y la necesidad de romper la igualdad se hizo más evidente. El Villaralbo mantuvo su propuesta, buscando penetrar por el centro y abrir la defensa local con combinaciones cortas y movimientos constantes, mientras que el Bembibre continuó intentando aprovechar sus oportunidades a la contra. La paciencia del Villaralbo se vio reflejada en varias ocasiones peligrosas, con disparos desde media distancia que obligaron al portero local a intervenir con seguridad.

Jugada puntual... pero clave

Sin embargo, la diferencia llegó en el minuto 63, cuando Óscar Contreras logró el 1-0 para el Bembibre, tras una jugada puntual que cambió el rumbo del partido. El gol supuso un golpe importante para el Villaralbo, que se vio obligado a replegarse y reorganizarse para intentar buscar el empate. Aun así, el equipo zamorano mantuvo el orden y la concentración en defensa, evitando que el Bembibre ampliara su ventaja y demostrando que podía competir hasta el final. El tramo final del encuentro se convirtió en una prueba de resistencia para el Villaralbo, que intentó con centros, combinaciones rápidas y presión alta generar ocasiones y buscar al menos un empate que habría sido justo por lo visto en el campo.

Cada ataque azulón llevó peligro, aunque la defensa local estuvo atenta y logró despejar la mayoría de las situaciones comprometidas. La insistencia del Villaralbo puso en evidencia su carácter competitivo y su intención de no dejarse superar tan fácilmente. Los minutos finales fueron de máxima tensión, con el Bembibre defendiendo con uñas y dientes la mínima ventaja, y el Villaralbo buscando oportunidades por todos los frentes. A pesar del esfuerzo visitante, el marcador no volvió a moverse y el 1-0 resultó definitivo. La derrota supone para el Villaralbo un golpe en su intención de distanciarse de la zona baja, aunque el equipo demostró que sigue siendo un rival difícil y capaz de generar ocasiones claras.

