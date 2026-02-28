El CD Villaralbo no puede fallar en Bembibre

El CD Villaralbo despide el mes de febrero con un encuentro muy importante para sus intereses. El equipo azulón, tras el varapalo que supuso caer ante Santa Marta en un buen partido (0-1), cambia el chip y medirá fuerzas con un rival directo en la lucha por la permanencia. La plantilla de Oji visita al Atlético Bembibre, cuadro al que ahora mismo supera en 4 puntos y frente al que no puede fallar.

De la importancia de este encuentro son conscientes en el staff técnico y también entre los jugadores que confían en hacer un buen papel y dejar atrás a un oponente que pelea por sus mismos intereses. El encuentro, no obstante, será complicado y eso lo saben en la entidad villaralbina donde pedirán a los suyos el máximo sobre el campo y, sobre todo, evitar fallos que puedan ser aprovechados por los rivales.

En estos momentos el CD Villaralbo es décimo segundo en la tabla de clasificación con 24 puntos en su casillero, pero el reto pasa por recuperar una regularidad positiva de resultados que permita llegar al último tercio de competición con garantías de cumplir los retos. n