El Caja Rural Atlético Benavente no pudo con el Laviana y cede al empate

Mal resultado para el Atlético Benavente que terminó por empatar ante el penúltimo clasificado, un Laviana que tuvo incluso balón para llevarse el máximo botín en la última jugada. Fue un choque poco atractivo en el que los blanquiazules se toparon con el muro visitante que se puso con 0-2 en os primeros compases. Reaccionó jugando de 5 el cuadro de Macías para poner el 2-2 antes del descanso. En el segundo tiempo se vio poco brilló y, tras un gol por bando, el Laviana tuvo un lanzamiento postrero con el que rozaron el triunfo (3-3).