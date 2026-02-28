BM Zamora recuperan la tranquilidad ganando al Pereda cántabro

El Balonmano Zamora Caja Rural recobró este sábado la tranquilidad con una sólida victoria (31-24) ante el Pereda, sexto clasificado, y al tiempo neutralizó la presión que suponía saber que el Torrelavega, que le acosa desde la segunda plaza, había ganado en la cancha del Sanse, tercero. Fue un partido muy serio de los zamoranos que una jornada más se tuvieron que sobreponer a las importantes bajas que arrastran en la primera línea.

La victoria (27-28) que había conseguido Torrelavega, segundo, en casa del Sanse, tercero, ponía a los cántabros a solo cuatro puntos del equipo pistacho. Era una presión añadida que se agravaba con el remordimiento de la derrota encajada en Salamanca una semana antes.

Tal vez esta presión llevase a que los pistachos jugaron los primeros minutos del partido con muchas imprecisiones. Los cántabros se adelantaro primero y pese a que David Gallego firmaba el primer empate, el equipo pistacho no carburaba, dirigido a la fuerza desde el puesto de central por Giannini que sufría además un fuerte golpe que casi le hace abandonar la cancha. Jortos fallaba su penalti, y el Pereda lanzaba su siete metros al poste. Y tuvo que se de nuevo David Gallego, esta vez de penalti el que pusiera por delante a los zamoranos cuando ya habían transcurrido siete minutos de juego.

Pero estaba claro que no iba a ser sencillo ganar el partido y, uno de los hombres imprescindibles del Pereda, Sergio Rubio conseguía el empate a 2. No encontraba soluciones el BMZ y tuvo que ser el portero Lucas Benegozzi el que sacase pecho para, con tres espectaculares paradas, impulsar a su equipo que conseguía su primera ventaja significativa con 6-3 gracias a dos goles de Néstor y Medina, de penalti en el minuto 15.

Guillermo Herrero era el otro líder del Pereda y se encargaba de golpear jugada tras jugada a la sufrida defensa zamorana, para marcar el 6-4 y meter de nuevo a los cántabros en el partido. Pero los de Félix Mojón poco a poco se iban adaptando a los problemas que arrastran por las lesiones en su primera línea y en el trabajo defensivo, aunque Jortos, visiblemente mermado en su estado físico, se vaciaba para que el BM Zamora siguiera impidiendo que su rival se acercase en el marcador.

En el minuto 21, Giannini sufría una expulsión por dos minutos por agarrar a un contrario y el Pereda se acercaba a 8-6 aprovechando la puerta vacía, pero una gran acción de Zeberio salvó los muebles marcando el punto de inflexión de la primera parte porque entonces Guillermo Medina decidió tomar el mando en el ataque y encadenó cuatro magníficos goles, cuatro, para llegar al 14-6. El Pereda cumplió 8 minutos si anotar y se llegó al descanso con 14-7.

La segunda parte comenzó con dos recuperaciones del equipo visitante que le permitieron marcar el 14-9 pero entre Lucas y David Gallego el BMZ recuperó terreno. Además Medina mantenía un nivel altísimo y la defensa cántabra no era capaz de pararle (16-10).

Los pistachos comenzaban a acusar el lógico desgaste en los jugadores que tienen que jugar más minutos para compensar las ausencias, pero Oseguera no fallaba en dos tiros seguidos y mantenía al equipo con una ventaja clara de seis goles. Pero Pereda replicaba siempre con facilidad y cada vez vivía más en los cinco que en los seis goles de desventaja.

Afortunadamente este equipo a medida que avanza la temporada adquiere más claridad de ideas y más templanza para afrontar los momentos complicados que se le plantean en los partidos. Y más con la confianza que aporta Lucas bajo los palos.

En torno al minuto 10, el equipo cántabro sufrió dos expulsiones de dos minutos seguidas que le hizo estar tres minutos en inferioridad, y el Balonmano Zamora lo aprovechó para ponerse a siete goles 22-15 y dar un golpe casi definitivo sobre la mesa.

Además Néstor yMedina aprovechaban sus jugadas de contragolpe para poner el 24-16 en el minuto 45 cuando el entrenador visitante se vio obligado a solicitar un tiempo muerto para dar oxígeno a sus jugadores que ya acusaban visiblemente el cansancio.

Con más voluntad que fuerzas, el Pereda intantaba recordar su desventaja pero el +7 se matenía cuando ya quedaban menos de diez minutos para el final. Los pistachos se mantenían algo mejor de fuerzas pero la contienda se había convertido en un intercambio de goles.

Noticias relacionadas

Nadie se puso nervioso cuando los pistachos se quedaron con dos hombres menos e incluso Álvaro Fernández lograba marcar el 27-20 y Medina el 28-20. Todo estaba decidido y los últimos minutos fueron los de la basura.