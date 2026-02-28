El BM Caja Rural Zamora busca ofrecer su mejor versión

Recuperados anímicamente de la derrota sufrida en Salamanca el pasado sábado, en el BM Caja Rural Zamora hay muchas ganas de volver a ejercer de líderes. Los "Guerreros de Viriato" vuelven esta tarde-noche (20.00 horas) a la pista del Ángel Nieto para demostrar que lo ocurrido las anteriores jornadas fue una anécdota y que la plantilla ha recuperado su mejor nivel. El rival que tendrán enfrente será el Pereda Ciudad de Santander, un equipo que se sitúa quinto en la clasificación y al que aventajan en 14 puntos, pero que llegará a la capital muy motivado y es que los "viriatos" son los rivales a batir esta temporada, un hecho que en el seno de la entidad consideran positivo para tener estimulados al máximo a los jugadores.

A pesar de esas diferencias en la tabla, en el equipo zamorano dejaron claro que el rival con el que les toca medir fuerzas "es un buen equipo" que no les regalará nada.

Un rival muy físico

En concreto, Félix Mojón alabó el hecho de que se trata de un oponente "muy físico" que es difícil de superar en el uno contra uno "por esa fortaleza física" que llevan a gala. Asimismo, ensalzó su "fondo de armario" y las continuas rotaciones que hacen a la hora de defender y que demuestran que no tienen un patrón concreto por lo que la clave será estar centrados en ellos mismos. Con estas premisas, el gallego, que insistió en que hay que tolerar las derrotas porque forman parte del deporte, pedirá a los suyos más velocidad en la circulación de balón, mantener un juego vertical y "jugar con el campo muy ancho para que ellos, en esa fortaleza física que les caracteriza, se tengan que proteger".

La jornada que arranca en el grupo B de la Primera Nacional es también importante por el enfrentamiento directo entre Sanse y Torrelavega, tercero y segundo clasificado, respectivamente. No obstante, en el BMZ se centran en ellos mismos y, una vez concluya su compromiso será el momento de mirar lo que han hecho sus oponentes. y ver la brecha que se abre con rivales directos, pero lo primero será ganar.