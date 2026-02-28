Fútbol Sala / Segunda B
Atlético Benavente y River Zamora saltan de nuevo a la pista
Los blanquiazules juegan en casa y los capitalinos visitan al líder
P. F.
La Segunda División de fútbol sala avanza y este fin de semana tanto River Zamora como Caja Rural Atlético Benavente asumen nuevos retos.
En casa, en La Rosaleda, jugarán los blanquiazules que esperan dejar atrás las malas sensaciones de su último compromiso. Los de Macías reciben a las siete de la tarde a Laviana, penúltimo clasificado.
Dos horas antes el River Zamora buscará dar la sorpresa de la jornada Los capitalinos visitan al líder, el Leis de Pontevedra frente al que deberán poner en juego su mejor versión para sacar un resultado positivo.
