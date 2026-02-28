Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Enzo, el niño con enfermedad ultrarrara en ZamoraQuejas de los usuarios del AVE en ZamoraSalvan el único bar de este pueblo de ZamoraPierde una casa por impago de impuestos en Benavente
instagramlinkedin

Fútbol Sala / Segunda B

Atlético Benavente y River Zamora saltan de nuevo a la pista

Los blanquiazules juegan en casa y los capitalinos visitan al líder

El River Zamora celebra un gol. | A. P.

El River Zamora celebra un gol. | A. P.

P. F.

La Segunda División de fútbol sala avanza y este fin de semana tanto River Zamora como Caja Rural Atlético Benavente asumen nuevos retos.

En casa, en La Rosaleda, jugarán los blanquiazules que esperan dejar atrás las malas sensaciones de su último compromiso. Los de Macías reciben a las siete de la tarde a Laviana, penúltimo clasificado.

Noticias relacionadas y más

Dos horas antes el River Zamora buscará dar la sorpresa de la jornada Los capitalinos visitan al líder, el Leis de Pontevedra frente al que deberán poner en juego su mejor versión para sacar un resultado positivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents