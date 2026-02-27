Fútbol / Primera RFEF
Así vive el Grupo Páez la situación del Zamora CF: marzo dictará sentencia
Los propietarios del club rojiblanco mantienen la confianza en la plantilla, pero consideran claves las próximas cinco jornadas de campeonato
Tierra de nadie o lucha por el play-off. El mes de marzo será clave para determinar el futuro a corto-medio plazo del Zamora CF y eso lo saben en el vestuario y también en la "planta noble" del Ruta de la Plata. En declaraciones a este periódico, los máximos responsables del club del Duero admitían que la situación ha variado de hace tres jornadas a la actualidad, aunque también insistieron en que "la confianza en la plantilla continúa" para poder cumplir con los objetivos que se marcaron en pretemporada: acabar el curso en los puestos de privilegio. Tras sumar un punto de los últimos 9 puestos en juego, desde la Propiedad del Zamora CF recuerdan que "estamos ante un mes de marzo que va a decidir dónde vamos a estar. Es verdad que nos encontramos a solo 3 puntos del play-off, pero hay muchos equipos metidos. La ilusión y la confianza se mantiene, pero este mes es importante", recalcaron.
Cinco encuentros, rivales con diverso perfil
Así, a nadie se le escapa que al equipo de Cano se le vienen cinco encuentros muy importantes en los que medirán fuerzas con equipos de la zona baja pero también con aspirantes a estar arriba.
El primer envite es considerado como "una final" ante un Guadalajara que viene de ganar al Ourense y que ha recuperado la confianza en la salvación. Los tres puntos en el Ruta de la Plata son irrenunciables para seguir soñando con todo, y después tocará visitar al rival que está justo por debajo de los rojiblancos, un Real Avilés que ha bajado enteros pero que del Ruta de la Plata se llevó el máximo botín.
Marzo continuará con la visita de otro plantel de la zona baja como es el Arenteiro para seguir con dos "cocos": visita a Valdebebas para medirse con el Castilla y jornada en casa ante Pontevedra, dos de los enfrentamientos, a priori, más exigentes con los que terminará el mes de marzo.
