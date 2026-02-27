Sergi López, jugador del Zamora CF: "Por supuesto que vamos a jugar el play-off"

"Por supuesto que vamos a jugar el play-off". Así de contundente se mostró este viernes Sergi López al ser cuestionado por el futuro del Zamora CF y lo cierto es que el rojiblanco defendió y alabó el potencial de la plantilla de la capital del Duero y su capacidad para cumplir con los objetivos marcados. Ahora, el vestuario está centrado en su próximo compromiso, el que tiene este domingo en el Ruta de la Plata ante el Guadalajara, con la oportunidad de romper la crisis de resultados en la que se encuentran. Consciente de la situación, López sí comentó que, a su juicio, este compromiso no es una final. "Obviamente es un partido importante, encima es en casa. Nuestro objetivo está claro cuál es, así que vamos a salir a competir y a ganar", comentó el defensa quien insistió que ahora en lo que están centrados es en romper esa mala racha que atraviesan y volver a sumar de 3.

"Al final, lo importante cuando llega una mala racha es romperla lo antes posible. Tenemos suerte de que vamos a intentar romperla aquí en casa con nuestra afición. Veo al equipo fuerte mentalmente y con la ilusión de llegar a final de temporada y conseguir el play off, así que vamos a seguir igual que hasta ahora", avanzó el futbolista en la rueda de prensa previa al choque.

Asimismo, en su intervención admitió que en el vestuario hacen autocrítica todas las semanas después de los partidos, pero también expuso su parecer sobre que "tampoco hace falta buscar un error o un fallo, simplemente hay que seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora todas las semanas y desde ahí continuar hacia nuestro objetivo".

Rival

Respecto a su inminente rival, un Guadalajara en descenso pero que ha recuperado confianza insistió en que ellos van a afrontar el encuentro igual que hicieron en la ida y recordó que en esta Liga "todos los equipos competitivos, así que nos tocará apretar contra ellos y sacar la victoria".

Por último, en referencia a su rol personal en el equipo, Sergi mostró generosidad, aunque fue sincero. Es verdad que me gustaría jugar más de lo que juego, pero yo intento ayudar al equipo en todo lo que puedo y seguir mi camino". Este sistema, además, es cierto que no le beneficia como lateral pero aseguró que "si el entrenador cree que esa es la formación o la táctica que necesitamos para rendir y para sacar el máximo provecho al once, hay que aprender a jugar de lo que toque y es lo que hay", concluyó.