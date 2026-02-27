LaLiga EA Sports
El Levante doblega al Alavés y cree en el milagro de la salvación
Dos goles de Carlos Espí en la segunda parte decantaron el choque ante un cuadro babazorro en inferioridad por la expulsión de Parada
EFE
Un doblete del delantero 'granota' Carlos Espí, con un gol en el minuto 88 y otro en el 96, sirvió para que el Levante superara la defensa del Alavés y de su portero Antonio Sivera y sumara un triunfo que le permite seguir soñando con la permanencia en la Liga EA Sports tras cinco partidos sin ganar.
Para marcar el primero, Espí aprovechó el balón suelto dentro del área que él mismo provocó después de su intento de remate y su disparo lo desvió Nahuel Tenaglia para envenenar su remate y dejar totalmente vendido a Sivera, que había sacado hasta dos ocasiones claras.
Con el Alavés volcado en los últimos minutos en busca del empate y con un hombre menos desde el minuto 60 con la expulsión por doble amarilla de Víctor Parada, Espí aprovechó el regalo de Etta Eyong, que le dejó solo ante Sivera con una asistencia perfecta, para definir ante la salida del portero alavesista.
