Así le fue a la cantera del Balonmano Zamora: Primer triunfo para las pequeñas "viriatas"

La cantera del BM Zamora volvió a cerrar una jornada intensa, en la que los buenos resultados superaron a los tropezones.

INFANTILES

Se vivió un día histórico para las pequeñas "viriatas". El Inmoarza se impuso al Aula B (25-23) en un partido muy trabajado e igualado desde el comienzo. La defensa 3-2-1 planteada por las zamoranas funcionó a gran nivel, impidiendo que las vallisoletanas lograran escaparse en el marcador. El equilibrio fue máximo y el 13-13 al descanso reflejaba la igualdad sobre la pista. En la segunda parte, el equipo dio un paso adelante. La intensidad defensiva fue incluso mayor que en la primera mitad, obligando a las rivales a lanzar en situaciones muy forzadas. Ahí apareció el gran papel de las porteras Rocío, Laia y Martina, determinantes bajo palos y claves para poder correr el contraataque y abrir una renta de hasta cinco goles. En el tramo final, Aula apretó, pero las zamoranas supieron gestionar la ventaja hasta cerrar el partido con un merecido 25-23 que desató la alegría del equipo.

Por el contrario, el Bellido Decoración Zamora A perdió ante el Saldaña (20-26) en un partido muy discreto. Desde el inicio el equipo se mostró impreciso en ataque, con dificultades para generar situaciones claras y numerosas pérdidas que permitieron a las locales correr al contraataque. En defensa tampoco llegaron las soluciones. Faltó contundencia en el uno contra uno y mayor rapidez en las ayudas, lo que facilitó que Saldaña abriera diferencias desde los primeros minutos.

Por último, en masculino el Ingenierosdelestado.es BM Zamora B rubricó una gran actuación ante el Restaurante Guinaldo (21-41). La defensa 3-2-1 con mucha presión fue la clave del partido, permitiendo numerosas recuperaciones de balón. A partir de ahí, el equipo desplegó un juego rápido y contundente en transición, ampliando diferencias de manera progresiva hasta alcanzar una renta cercana a los veinte goles.

Ingenierosdelestado BM Zamora / Cedida

CADETES

Las chicas del Bahía Príncipe firmaron un partido muy sólido en su desplazamiento a Saldaña (5-25), sumando dos puntos que les permiten seguir peleando por la clasificación directa al sector.

La defensa 6:0 fue determinante desde el inicio, generando recuperaciones que se transformaron en contraataques claros y rompiendo el partido en la primera mitad. La diferencia entre ambos equipos se hizo evidente con el paso de los minutos. El contundente 5-25 demuestra el buen momento del equipo en esta segunda vuelta. Todas las jugadoras participaron y aportaron en una victoria coral.

También fue bueno el choque del Ángel Óptico, aunque penalizado por la falta de acierto en momentos clave ante el Aula C (31-24). La primera parte fue muy igualada, con una defensa 6:0 muy sólida que permitió competir cada acción. El 13-15 al descanso reflejaba esa igualdad, aunque varios errores de lanzamiento —incluidos cuatro penaltis fallados— impidieron ponerse por delante. En la segunda mitad el encuentro ganó intensidad y el equipo alternó sistemas defensivos para frenar a las jugadoras más determinantes del rival. Por momentos se logró equilibrar el partido, pero nuevamente los errores en la finalización evitaron culminar la remontada.

JUVENILES

Victoria clara del juvenil zamorano, IES Universidad de Zamora, en su visita a León para medirse a La Robla (4-19). El partido quedó prácticamente encarrilado desde los primeros minutos ante el colista del grupo.

Aunque la intensidad defensiva no fue máxima, el equipo logró controlar el encuentro con solvencia, neutralizando los ataques locales y mostrando buenos números ofensivos frente a una defensa 6:0 que cedía con facilidad ante los movimientos tácticos y técnicos zamoranos. El 19-44 final refleja la superioridad viriata en un partido cómodo y bien gestionado.

SEGUNDA NACIONAL

Moralejo Selección - BM Zamora / Cedida

Gran victoria del Moralejo Selección ante La Robla (23-33) que le permite seguir luchando por la permanencia. Desde el inicio, los "guerreros de Viriato" impusieron su ritmo y comenzaron a generar diferencias en el marcador. El 10-16 al descanso reflejaba el buen trabajo defensivo y la eficacia en transición. En la segunda mitad, el equipo mantuvo el nivel competitivo, sin conceder opciones de reacción a los leoneses. Todos los jugadores participaron en una victoria clave para seguir con vida en la competición.