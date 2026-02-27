Josep Peris, del CB Zamora, ya trabaja con la selección de 3x3 de baloncesto

Josep Peris, jugador del Caja Rural CB Zamora, ya se encuentra concentrado con la selección española 3x3 para sentar las bases de lo que será un ambicioso 2026. Aprovechando este parón en la liga por la ventana de selecciones Pedro Meléndez y Raúl Fernández trabajaran con doce jugadores, entre los que está el escolta valenciano, más dos invitados U23 en Zaragoza pensando en los próximos retos: Champions Cup, PreEuropeo y Copa del Mundo. El primer reto será la Champions Cup de Tailandia, que se jugará del 13 al 15 de marzo y en la que España está como campeona del mundo el pasado año en Mongolia. Luego llegará la defensa del título en la Copa del Mundo de Varsovia (1-7 junio) y poco después tendrán que buscar la plaza para la Copa de Europa (Amberes 11-13 de septiembre) en un PreEuropeo todavía sin sede por decidir.

