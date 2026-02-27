Baloncesto
Josep Peris, del CB Zamora, ya trabaja con la selección de 3x3 de baloncesto
El combinado nacional afronta un 2026 plagado de compromisos
P. F.
Josep Peris, jugador del Caja Rural CB Zamora, ya se encuentra concentrado con la selección española 3x3 para sentar las bases de lo que será un ambicioso 2026. Aprovechando este parón en la liga por la ventana de selecciones Pedro Meléndez y Raúl Fernández trabajaran con doce jugadores, entre los que está el escolta valenciano, más dos invitados U23 en Zaragoza pensando en los próximos retos: Champions Cup, PreEuropeo y Copa del Mundo. El primer reto será la Champions Cup de Tailandia, que se jugará del 13 al 15 de marzo y en la que España está como campeona del mundo el pasado año en Mongolia. Luego llegará la defensa del título en la Copa del Mundo de Varsovia (1-7 junio) y poco después tendrán que buscar la plaza para la Copa de Europa (Amberes 11-13 de septiembre) en un PreEuropeo todavía sin sede por decidir.
- Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las Heras
- Abascal en Zamora: 'Quieren otros cuatro años para seguir estafando
- La propuesta salomónica de Guarido para el futuro de la residencia de Los Tres Árboles y su firma en la campaña sindical
- Un detenido en Benavente tras atacar con un cuchillo a la Policía Local y a la Guardia Civil
- GALERÍA | Santiago Abascal en un acto de precampaña de Vox en Zamora
- El Ayuntamiento de Zamora arranca el contador y estima el plazo de paralización de las obras del Mercado de Abastos
- Hablan los vecinos de los hermanos protagonistas del asesinato de Peleas de Abajo: 'Se defendían a capa y espada
- Villalar 9, el edificio de Benavente que pasa las noches en vilo y en vela por los excesos de un vecino