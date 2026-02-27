Hugo Torres, canterano del Atlético Benavente, participará en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Cádiz

Hugo Torres, canterano del Atlético Benavente Chapistería1000 Macías Infantil, ha sido convocado para representar a Castilla y León en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que se celebrará en Cádiz del 6 al 8 de marzo de 2026.

El campeonato, organizado por la Real Federación Española de Fútbol, reúne a las mejores promesas del panorama nacional en categoría de formación, convirtiéndose en una de las citas más relevantes del calendario deportivo base en España.

La participación de Hugo en este campeonato supone, en palabras del club blanquiazil, "el reconocimiento a su esfuerzo, constancia y progresión deportiva". No es la primera vez que forma parte de este proceso selectivo, ya que ha sido convocado en varias ocasiones para los entrenamientos previos de la selección autonómica. Además, ya defendió los colores arlequinados en categoría Sub-12, y en esta edición lo hará como Sub-14, consolidando así su trayectoria dentro del programa de tecnificación.

La convocatoria para este campeonato representa un importante paso en su desarrollo deportivo y una oportunidad única para competir al más alto nivel nacional frente a las mejores selecciones autonómicas del país.

Desde su entorno destacan su compromiso diario, su capacidad de superación y su pasión por el deporte, valores que le han permitido alcanzar nuevamente esta meta.

"Le deseamos mucha suerte en esta nueva experiencia y confiamos en que será, una vez más, una vivencia enriquecedora tanto a nivel deportivo como personal", indicaron desde el Atlético Benavente.