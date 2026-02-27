El Campus Caja Rural - CB Zamora regresa en Semana Santa

El Campus Caja Rural – CB Zamora celebrará una nueva edición durante las próximas vacaciones de Semana Santa. La actividad se desarrollará los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, en horario de 9.30 a 13.30 horas, en el pabellón de la Diputación de Zamora, ofreciendo a niños y niñas una alternativa saludable y educativa durante el periodo no lectivo.

El campus está diseñado para diferentes edades y niveles, desde categorías de iniciación hasta jóvenes con mayor experiencia. Se organizarán grupos equilibrados según edad y nivel, garantizando una atención individualizada y una progresión adecuada para cada participante. El cuerpo técnico del Caja Rural CB Zamora será el encargado de dirigir las sesiones, aplicando la metodología de trabajo del club y reforzando valores como el esfuerzo, el compañerismo, la superación y el respeto.

El Campus Caja Rural – CB Zamora forma parte del compromiso compartido entre la entidad financiera y el club por impulsar el deporte base en la provincia, promoviendo hábitos de vida saludables y facilitando la conciliación familiar durante los periodos vacacionales.

Inscripciones

Las inscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse a través de la página web oficial: www.cbzamora.com/campus, con un precio base de 70 euros, aunque se han establecido diferentes descuentos para los usuarios.

Para beneficiarse de las bonificaciones será necesario ser integrante de la cantera del CB Zamora y disponer de Libreta en Marcha o cuenta Joven In de Caja Rural de Zamora.

Desde Caja Rural de Zamora y el Caja Rural CB Zamora se anima a todas las familias a formalizar su inscripción cuanto antes y a aprovechar esta oportunidad para seguir disfrutando del baloncesto también durante las vacaciones de Semana Santa.