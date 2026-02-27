Bassas y Oriola lideran el claro triunfo de España ante Ucrania y ya mandan en su grupo en solitario

La selección española superó a Ucrania en Riga y se situó lider en solitario del Grupo A (3-0) y encara el pase a la segunda fase de Clasificaciòn para el Mundial del 2027. Un acertado Bassas en el triple (16) y Cárdenas (16) junto a un Pierre Oriola que lideró la reacción en el tercer cuarto, llevaron a un claro triunfo de España (66-86), a la espera de volverse a medir el próximo lunes, en Oviedo.

España arrancó al ralentí en Riga con una activa Ucrania que encontraba espacios en la defensa española para empezar dominando el duelo con claridad (9-4). Las pérdidas ofensivas penalizaban a los de Chus Mateo que no encontraban buenas acciones en ataque.

El técnico español movía el banquillo y daba entrada a Pierre Oriola, que regresaba a la selección española cinco años después y con 33 años, aprovechando la ausencia de Great Osobor, por lesión.

Ucrania seguía en control, aunque el duelo se ajustaba (13-10). España mejoró su defensa y trataba de dar velocidad al juego aunque le faltaba continuidad y ritmo para tratar de imponer su estilo (13-12). Paulí también disfrutaba de sus primeros minutos de juego.

Bassas, en una acción del encuentro en la primera mitad / FEB

Tras los primeros 10 minutos, España cedía en el marcador (21-17) ante una Ucrania más acertada en el triple y que aprovechó las pérdidas de España (6).

Máxima de Ucrania

Ucrania lograba la máxima (23-17) ante una defensa española demasiado blanda mientras los ataques tampoco eran claros, sin acierto en el tiro exterior y tampoco llegaban balones a los pívots con la defensa ucraniana muy física.

Eso lo aprovechó Ucrania que seguía abriendo hueco (27-20) ante la inoperancia ofensiva de España. Aunque cinco puntos consecutivos de España, con triple de Bassas incluido, se metían de nuevo en el duelo (27-25).

Oriola tuvo una actuación destacada con España en su regreso cinco años después al equipo nacional / FEB

Aunque un nuevo triple de Bassas, el más acertado de España (11), le daba la vuelta al duelo (27-28) y los de Mateo ganaban confianza en cada acción defensiva y luego en ataque. El duelo se equilibraba por completo a 2:38 del descanso (30-30).

Equilibrio al descanso

Al descanso, Ucrania llegaba por delante por un punto (33-32), en una primera mitad muy irregular de España, que acabó bien, al amparo de los puntos de Bassas, aunque todavía con trabajo en la segunda mitad para intentar sumar el tercer triunfo en esta fase de grupos.

En la reanudación, cinco puntos consecutivos de Álvaro Cárdenas y otros cinco de Pierre Oriola, les permitía abrir la máxima renta (38-42). Los de Chus Mateo mejoraban claramente en ataque, aunque Kovliar y Lukashov, a base de triples, Ucrania le daba la vuelta al electrónico (46-44) tras el esfuerzo inicial de España.

ESpaña mejoró en defensa en el tercer cuarto, y la diferencia se disparó para los de Chus Mateo / FEB

Los triples entraban también para España (7 de 15), con un inspirado Jaime Fernández, dominando el marcador y alcanzando la máxima (46-52). Un triple de Alex Reyes ampliaba la diferencia a nueve (46-55) con España cambiando completamente la cara al duelo, con buenas defensas y salidas en transición.

España rompe el partido

Bassas seguía anotando triples (4) y la diferencia crecía para España (47-60) que marcaba la diferencia en el tercer cuarto conun Oriola que también brillaba en sus minutos en pista. Francis Alonso cerraba el cuarto con un nuevo triple para sentenciar prácticamente el partido, con un parcial de 14-33 (47-65).

En los últimos 10 minutos, Ucrania trató de acercarse aunque el equipo de Mateo no especuló y siguió mandando aunque se redujera ligeramente la renta (56-73 m.35). No hubo 'milagro' para los locales, y España cerró el partido con una contundente victoria (66-86) para situarse con un claro 3-0 en su grupo.