Modelismo
El ZaSlot competirá en las 24 Horas de Trofa (Portugal)
La escudería zamorana se enfrentará este fin de semana a gran parte de los mejores equipos del mundo
La asociación ZaSlot competirá este fin de semana en las 24 Horas WES que se celebran en la localidad portuguesa de Trofa, muy cerca de Oporto.
Se darán cita en esta prueba para las categorías GT2 y GT3 15 equipos españoles, 12 portugueses, dos de Gales y uno de Italia.
En total serán 30 equipos los que se dencita en esta prueba de 24 horas de resistencia en la que estarán muchos de los mejores equipos del mundo, junto al de Zamora que patrocinan la DO Queso Zamorano, AJ Reformas Integrales y Lesa. El ZaSlot, una asociación con amplia experiencia competitiva, es el único equipo de Castilla y León que competirá en la localidad portuguesa, y seguramente el único de provincias modestas. n
- Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las Heras
- La propuesta salomónica de Guarido para el futuro de la residencia de Los Tres Árboles y su firma en la campaña sindical
- Un detenido en Benavente tras atacar con un cuchillo a la Policía Local y a la Guardia Civil
- El Ayuntamiento de Zamora arranca el contador y estima el plazo de paralización de las obras del Mercado de Abastos
- Hablan los vecinos de los hermanos protagonistas del asesinato de Peleas de Abajo: 'Se defendían a capa y espada
- Accidente en San Vitero con una persona herida y atrapada en el interior del vehículo
- Detenida tras robar productos por valor de más de 500 euros en un supermercado de la ciudad de Zamora
- Ya hay fecha y localidad para celebrar el Día de la Provincia de Zamora 2026