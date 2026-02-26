El ZaSlot competirá en las 24 Horas de Trofa (Portugal)

La asociación ZaSlot competirá este fin de semana en las 24 Horas WES que se celebran en la localidad portuguesa de Trofa, muy cerca de Oporto.

Se darán cita en esta prueba para las categorías GT2 y GT3 15 equipos españoles, 12 portugueses, dos de Gales y uno de Italia.

En total serán 30 equipos los que se dencita en esta prueba de 24 horas de resistencia en la que estarán muchos de los mejores equipos del mundo, junto al de Zamora que patrocinan la DO Queso Zamorano, AJ Reformas Integrales y Lesa. El ZaSlot, una asociación con amplia experiencia competitiva, es el único equipo de Castilla y León que competirá en la localidad portuguesa, y seguramente el único de provincias modestas. n