A Zalaya, del Racing de Ferrol, rival del Zamora CF en Primera RFEF, le caen seis partidos por morder a un rival

El juez único de Competición sancionó con seis partidos de suspensión al jugador del Racing de Ferrol Álex Zalaya, expulsado en el partido de Primera RFEF del pasado viernes ante el Celta Fortuna tras morder a Álvaro Marín en el minuto 7. La resolución justifica el castigo por agresión a un rival y no estima las alegaciones del club verde por la tarjeta roja al aragonés, que se disculpó horas después del incidente en su cuenta de la red social Instagram, un mensaje que también difundió la entidad naval.

"Estoy muy arrepentido; he sido siempre un jugador y una persona con un comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo, pero me equivoqué gravemente", escribió el zaguero, que asumió "toda la responsabilidad de la derrota" en el compromiso liguero y por "todo lo que tenga que venir, aunque eso no sirva ahora mismo de nada".

Zalaya, titular ante el Celta Fortuna y uno de los jugadores con mayor regularidad este curso en el Racing de Ferrol, avanzó su intención de seguir "trabajando duro para recuperar la confianza de todos y estar a la altura del escudo que defiendo cada día".

Sobre la expulsión, el entrenador verde, Guillermo Fernández Romo, declaró minutos después del partido disputado ante el filial celeste que el jugador estaba "hundido, se ha equivocado y ya está; el otro día ganamos gracias a él, soy partidario de no machacar a nadie". Esta sanción no afecta directamente al Zamora CF puesto que los rojblancos ya han disputados sus dos encuentros de campeonato ante el Ferrol.

No obstante, el cuadro gallego es rival directo de los de óscar Cano en la lucha por alcanzar los puestos de play-off, un objetivo que sigue teniendo múltiples aspirantes. Ferrol ha pasado la semana como noveno, con dos puntos más que el Zamora CF.