El Trofeo de Muelas del Pan cambia de recorrido para adquirir más dureza

A punto de cumplir los 90 años, la carrera de Muelas del Pan, contará con una participación de lujo en su edición 89 el próximo domingo día 8 de marzo, y lo hará sobre un renovado recorrido que si bien respeta el tradicional básicamente, presenta este año varias modificaciones que contribuirán al espectáculo, sobre todo por el importante incremento de la dureza de su perfil.

Cadarsa, empresa que afronta su segunda edición como organizadora de la tradicional clásica, ha decidido mantener la salida de la carrera en Zamora capital y no en Muelas como era tradicional anteriormente, lo que servirá para acercarse al público de la capital que podrá asistir a la parafernalia de la salida, con la presentación de los equipos y la marcha neutralizada por la avenida de Portugal, Mengue, Vigo, Trascastillo, para salir por la carretera hacia Almaraz. Con la marcha por la carretera de Los Infiernos, se suprime el tramo inicial del recorrido clásico que era casi llano desde Muelas a Zamora y posteriormente en el recorrido hasta Bermillo de Sayago.

Pero no se suprimirá el paso por la capital sayaguesa que acogerá la carrera en la parte central del recorrido. Tras la dura subida hacia Almaraz, se pasará por primera vez por Muelas del Pan, desde donde los corredores irán hacia Pino del Oro, por Villalcampo-Carbajosa, para afrontar el primer paso por el puerto de Villadepera que realizará una primera selección en la carrera.

A partir del kilómetro 50, la carrera entrará en zona de abanicos por la altiplanicie sayaguesa por Moralina, Abelón y Gáname para disputar la meta volante de Bermillo de Sayago. A continuación se repetirá el recorrido tradicional con la primera bajada y ascensión a Villalcampo, paso por Muelas del Pan por las calles del casco urbano, para seguir por la N-122 a Pino del Oro, y engarzar las ascensiones a Villadepera y Villalcampo que, como es tradicional, sentenciarán la carrera que finalizará en Muelas del Pan, en el cruce entre la N-122 y la entrada al Poblado tras 165 exigentes kilómetros. En Muelas se conocerá quién será el sucesor del sudafricano Pedri Crause que consiguió la victoria en la pasada edición.

La sede de Caja Rural en Zamora acogió este martes el acto de presentación de la carrera en el que intervinieron el director de Comunicación, Narciso Prieto; el presidente de Cadalsa, Laudelino Cubino; el director de la carrera, Adrián Gumiel; junto al alcalde de Muelas, Luis Alberto Miguel, y el diputado provincial de Deportes, Juan del Canto. La carrera vuelve a contar con el apoyo del Ayuntamiento de Muelas del Pan, Caja Rural de Zamora, Diputación de Zamora y el vehículo oficial de la carrera, Mercedes – Benz Adarsa Zamora

La carrera ha sido situada estratégicamente tras la disputa de la Copa de España de Padrón (Galicia), lo que contribuye a conseguir una participación de lujo.

Narciso Prieto, de Caja Rural Zamora, aseguró que "estamos encantados de apoyar una competición decana del calendario nacional. Caja Rural seguirá apoyando con ilusión y compromiso una prueba y un deporte con el ciclismo con el que compartimos valores". A continuación, el alcalde de Muelas del Pan puso en valor "el nuevo recorrido con varios pasos por Muelas del Pan, que le va a dar más emoción a la prueba. Una carrera de este calibre había que darle continuidad y estamos encantados de hacerlo".

Por su parte, el diputado Juan del Canto reafirmó "el agradecimiento por el apoyo de Caja Rural y del Ayuntamiento de Muelas del Pan en continuar impulsando una prueba indispensable en el calendario nacional. Animamos a la gente a vivir la llegada y en el recorrido a aplaudir a los ciclistas durante el recorrido por la provincia". Por su parte, el presidente del Club Ciclista Cadalsa, Lale Cubino, agradeció todos los apoyos y declaró estar "orgulloso de poder organizar una prueba de este nivel. Hemos cogido las riendas de un proyecto que tiene el cariño de instituciones y patrocinadores, confiamos en seguir impulsando la competición".

En su turno, el director de carrera Adrián Gumiel quiso valorar "la presencia de más de 50 personas de organización y más de 250 personas entre ciclistas y staff de los equipos en ese fin de semana en la provincia de Zamora". En el apartado de agradecimientos quiso poner en valor "el trabajo de la Guardia Civil" y confirmó el compromiso con la innovación: "Queremos ir modificando el recorrido para llegar a más zonas y que la carrera mantenga su esencia pero siempre con novedades".

En la nómina de escuadras, destacan los conjuntos filiales de equipos profesionales como el Caja Rural ALEA, del Caja Rural Seguros RGA; el Cortizo del Burgos Burpellet BH; y el Equipo Finisher con el Kern Pharma en la categoría ProTeam. Junto a ellos, la representación gallega es una de las más numerosas con ocho estructuras: con el CC Vigués, el Gsport, el Rías Baixas, el MBO Galicia, el Team Oiense – Escuela Estévez, el Supermercados Froiz, el Odl – Lasal Cocinas y, el anteriormente mencionado, Cortizo, que llega con victorias en el Memorial Manuel Sanroma y la primera jornada de la Copa de España en el Circuito del Guadiana de la mano de Luke David Valenti. El País Vasco acudirá a la cita representado por tres grandes escuadras: el Oreka I.T. – Zuia , Smartlog y Surne. n