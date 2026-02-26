La Rosaleda de Benavente acoge el Provincial de Gimnasia Rítmica Base

El Ayuntamiento de Benavente apoyará desde su Concejalía de Deportes el Campeonato Provincial Base degimnasia rítmica que este domingo, 1 de marzo se celebrará en el Frontón de la Rosaleda a partir de las doce de la mañana.

Un evento que organiza el Club Rítmica Benavente y que presentaron la edil de Deportes, Elena Justo y la entrenadora del club organizador, Estefanía Moratinos.

El evento arrancará a las doce de la mañana y contará con más de 30 actuaciones, 7 de ellas exhibiciones, como adelantó Moratinos, quien destacó el gran nivel provincial que existe en categoría base. La entrenadora quiso también hacer un llamamiento a las gimnastas de la Escuela Municipal a que acudan al evento y disfrutar de la experiencia de la competición.

Noticias relacionadas

Elena Justo invitó a todos a que acudan al Frontón Cubierto de La Rosaleda a animar y apoyar a las jóvenes deportistas, ya que en esta ocasión, no competirá ningún gimnasta masculino. Gimnastas como Jorge Barrio o Mateo López del Club Rítmica Benavente que se encuentran en la élite nacional y son un gran ejemplo del crecimiento de este deporte entre en público masculino.n