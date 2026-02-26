Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Rosaleda de Benavente acoge el Provincial de Gimnasia Rítmica Base

La competición contará con más de 30 actuaciones de alto nivel

Estefanía Moratinos y Elena Justo. | AB

M. L. S.

Benavente

El Ayuntamiento de Benavente apoyará desde su Concejalía de Deportes el Campeonato Provincial Base degimnasia rítmica que este domingo, 1 de marzo se celebrará en el Frontón de la Rosaleda a partir de las doce de la mañana.

Un evento que organiza el Club Rítmica Benavente y que presentaron la edil de Deportes, Elena Justo y la entrenadora del club organizador, Estefanía Moratinos.

El evento arrancará a las doce de la mañana y contará con más de 30 actuaciones, 7 de ellas exhibiciones, como adelantó Moratinos, quien destacó el gran nivel provincial que existe en categoría base. La entrenadora quiso también hacer un llamamiento a las gimnastas de la Escuela Municipal a que acudan al evento y disfrutar de la experiencia de la competición.

Elena Justo invitó a todos a que acudan al Frontón Cubierto de La Rosaleda a animar y apoyar a las jóvenes deportistas, ya que en esta ocasión, no competirá ningún gimnasta masculino. Gimnastas como Jorge Barrio o Mateo López del Club Rítmica Benavente que se encuentran en la élite nacional y son un gran ejemplo del crecimiento de este deporte entre en público masculino.n

