Gimnasia
La Rosaleda de Benavente acoge el Provincial de Gimnasia Rítmica Base
La competición contará con más de 30 actuaciones de alto nivel
M. L. S.
El Ayuntamiento de Benavente apoyará desde su Concejalía de Deportes el Campeonato Provincial Base degimnasia rítmica que este domingo, 1 de marzo se celebrará en el Frontón de la Rosaleda a partir de las doce de la mañana.
Un evento que organiza el Club Rítmica Benavente y que presentaron la edil de Deportes, Elena Justo y la entrenadora del club organizador, Estefanía Moratinos.
El evento arrancará a las doce de la mañana y contará con más de 30 actuaciones, 7 de ellas exhibiciones, como adelantó Moratinos, quien destacó el gran nivel provincial que existe en categoría base. La entrenadora quiso también hacer un llamamiento a las gimnastas de la Escuela Municipal a que acudan al evento y disfrutar de la experiencia de la competición.
Elena Justo invitó a todos a que acudan al Frontón Cubierto de La Rosaleda a animar y apoyar a las jóvenes deportistas, ya que en esta ocasión, no competirá ningún gimnasta masculino. Gimnastas como Jorge Barrio o Mateo López del Club Rítmica Benavente que se encuentran en la élite nacional y son un gran ejemplo del crecimiento de este deporte entre en público masculino.n
- Un conflicto de licencias deja a un pueblo de Zamora sin su único bar tras 25 años abierto
- Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las Heras
- Ya hay fecha y localidad para celebrar el Día de la Provincia de Zamora 2026
- Gritos y golpes dentro del furgón antes de declarar por el asesinato de su hermano en Peleas de Abajo
- La propuesta salomónica de Guarido para el futuro de la residencia de Los Tres Árboles y su firma en la campaña sindical
- Escape de gas en Zamora: cortada al tráfico una céntrica calle de la ciudad
- Inquietud de los militares por la plantilla del cuartel de Monte la Reina en Toro (Zamora)
- El Ayuntamiento de Zamora arranca el contador y estima el plazo de paralización de las obras del Mercado de Abastos