El Pádel Duero cae ante el Morales Activa

El Club Pádel Duero disputó la segunda jornada de la Liga por Equipos de la Federación de Pádel de Castilla y León y momento del estreno para dos de los equipos del Club Pádel Duero: PD Exquisiteza, en Tercera Categoría, y Toyota Vía de la Plata, en Cuarta. En esta ocasión, los conjuntos de Primera (Pádel Duero Caja Rural Zamora) y el otro equipo de Tercera (PD Ternera de Aliste) descansaban.

Abrió la jornada el equipo Toyota Vía de la Plata, que recibía a las salmantinas Olimpo Prime. A pesar del resultado final de 0-3, el equipo zamorano compitió a gran nivel, con encuentros muy igualados que se resolvieron por pequeños detalles. Dos de los partidos finalizaron con marcadores ajustados (4-6, 6-7 y 6-4, 1-6, 2-6), dejando buenas sensaciones en este estreno liguero en Cuarta Categoría. A continuación, fue el turno de PD Exquisiteza, que debutaba en Tercera Categoría recibiendo al Morales Activa Caja Rural A. El enfrentamiento estuvo marcado por la deportividad y el buen ambiente entre ambos clubes. La eliminatoria se decidió por un ajustado 1-2 favorable a Morales, aunque el equipo zamorano logró sumar un punto en la clasificación, un resultado que sabe a victoria en su debut en esta categoría tras el ascenso de la pasada temporada. El próximo fin de semana, se disputarán los Play Off de las Series Nacionales de Pádel, fases finales de la competición con los equipos PD AENUS (categoría 500) y PD Zamora Pádel Indoor (categoría Future).

Por su parte, el equipo de Grand Slam, PD Ternera de Aliste, iniciará su participación en los Play Off el fin de semana del 7 y 8 de marzo, continuando así su camino en la fase decisiva de la temporada.

El equipo AB Club de Pádel Caja Rural de MLP categoría Plata viajó a Salamanca y se impuso por 1️⃣-2️⃣ al Mix Palace en el Club Pádel Palace, solo cediendo el punto del enfrentamiento femenino.

El equipo AB Club de Pádel Escuela de Pádel AB de Liga por Equipos de Tercera Categoría recibió en su sede a Las Templarias de Ponferrada. La tajante victoria por 3️⃣-0️⃣, en dos sets los tres partidos, le permiten seguir liderando la tabla. n