Natación / Trofeo Ovimáster
El Natación Zamora logra 20 medallas en Oviedo
Los másters acabaron quintos en la clasificación por clubes
El Club Deportivo Natación Zamora participó con éxito en el XX Trofeo Ovimáster, una cita ineludible del calendario de natación máster en el norte de España. El club acudió a la capital asturiana con una expedición de 12 nadadores, logrando una actuación sobresaliente al medirse contra otros 20 clubes.
El equipo zamorano finalizó en la quinta posición de la clasificación general, un resultado de gran valor considerando que solo fue superado por los clubes asturianos anfitriones con más de 30 nadadores por club. En total, los nadadores del CDN Zamora regresaron a casa con un botín de 20 medallas, demostrando su competitividad en todas las categorías. La veteranía y el talento de los nadadores zamoranos quedaron patentes con actuaciones memorables, destacando especialmente los dobletes de oro de figuras como María Victoria García López, Carmen Elena Diez-Andino Ruiz, Ángel Cuadrado Pérez y María Teresa Alonso Navarro, sin desmerecer al resto de registros individuales o en relevos con un bronce y una medalla de "chocolate".
- Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las Heras
- La propuesta salomónica de Guarido para el futuro de la residencia de Los Tres Árboles y su firma en la campaña sindical
- Un detenido en Benavente tras atacar con un cuchillo a la Policía Local y a la Guardia Civil
- Abascal en Zamora: 'Quieren otros cuatro años para seguir estafando
- El Ayuntamiento de Zamora arranca el contador y estima el plazo de paralización de las obras del Mercado de Abastos
- Hablan los vecinos de los hermanos protagonistas del asesinato de Peleas de Abajo: 'Se defendían a capa y espada
- Accidente en San Vitero con una persona herida y atrapada en el interior del vehículo
- Detenida tras robar productos por valor de más de 500 euros en un supermercado de la ciudad de Zamora