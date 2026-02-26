El Natación Zamora logra 20 medallas en Oviedo

El Club Deportivo Natación Zamora participó con éxito en el XX Trofeo Ovimáster, una cita ineludible del calendario de natación máster en el norte de España. El club acudió a la capital asturiana con una expedición de 12 nadadores, logrando una actuación sobresaliente al medirse contra otros 20 clubes.

El equipo zamorano finalizó en la quinta posición de la clasificación general, un resultado de gran valor considerando que solo fue superado por los clubes asturianos anfitriones con más de 30 nadadores por club. En total, los nadadores del CDN Zamora regresaron a casa con un botín de 20 medallas, demostrando su competitividad en todas las categorías. La veteranía y el talento de los nadadores zamoranos quedaron patentes con actuaciones memorables, destacando especialmente los dobletes de oro de figuras como María Victoria García López, Carmen Elena Diez-Andino Ruiz, Ángel Cuadrado Pérez y María Teresa Alonso Navarro, sin desmerecer al resto de registros individuales o en relevos con un bronce y una medalla de "chocolate".