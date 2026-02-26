Pádel
El Morales Activa de Pádel brilla con un pleno de victorias en MLP
En la Liga por Equipos los resultados fueron dispares para el club zamorano
A. O.
Balance muy positivo para los equipos de Morales Activa, que firmaron actuaciones destacadas tanto en la Liga MLP como en la Liga por Equipos de Castilla y León (LECYL).
En MLP, el club zamorano logró un pleno de victorias. En plata, Tecozam-Caja Rural se desplazó a Salamanca para medirse a La Cátedra del Pádel, imponiéndose con autoridad por 3-0 tras ganar los tres enfrentamientos. Con este resultado, el equipo continúa en plena lucha por el liderato y mantiene intactas todas sus opciones de finalizar primero de grupo. En categoría, Caja Rural-Tecozam protagonizó un derbi zamorano frente a Los Viriatos, resolviendo también la eliminatoria por un contundente 3-0. A falta de una jornada para el cierre de la fase regular, el equipo depende de sí mismo: si logra imponerse en uno de los tres enfrentamientos restantes, asegurará el primer puesto del grupo.
Además, en LECYL el equipo de Tecozam de cuarta categoría no lograba ninguno de los puntos en juego; en Primera el Fisiofyr cayó por 0-3; en Tercera B femenina, Caja Rural B venció por 0-3 en Ponferrada, mientras que Caja Rural A logró una trabajada victoria por 1-2 ante Pádel Duero, y en 3ª B masculina, Repostar firmó un claro 3-0.
