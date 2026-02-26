Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Piragüismo

Monte La Reina, el mejor trampolín hacia el Campeonato de España de Piragüismo

El canal acogerá este sábado el Regional de Invierno, con presencia de 250 palistas de 25 clubes

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Monte La Reina se ha convertido en "capital" del piragüismo regional. Este sábado, a partir de las 15.30 horas, los mejores palistas de la comunidad regresarán al canal para participar en el Campeonato de Castilla y León de Invierno que cumple su 40ª edición y será la mejor piedra de toque para conocer cómo se encuentran los deportistas antes del Nacional de Sevilla. Bajo el amparo de Diputación, Caja Rural, Alefran y Palausa, entre otros, el presidente de la Territorial dio a conocer los detalles que rodearán a este Autonómico en el que se darán cita alrededor de 250 participantes de más de 25 clubes, entre los que los zamoranos estarán representados, como ya ocurrió el pasado domingo en el mismo escenario donde se celebró el Regional en distancia de 3.000 metros y donde la provincia subió en treinta ocasiones al podio.

En esta competición repetirán recorrido los Infantiles, pero el resto de categorías afrontarán 5.000 metros, que es lo que tendrán que asumir en la lucha por las medallas en La Cartuja sevillana. Rubén García Pedruelo recordó en la presentación que esta cita se venía desarrollando en los últimos años en Villardeciervos pero, las buenas sensaciones del domingo, único a las óptimas previsiones meteorológicas, le san hecho repetir experiencia.

Los primeros en echarse al agua serán los participantes en Infantil y Paracanoe, para seguir con Juveniles, Cadetes, todas las Damas, Canoas y Veteranos, para concluir con los Sénior y Sub-23 que con la entrega de medallas pondrán fin a la cita.

