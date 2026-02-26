Jorge Oseguera, jugador del BM Caja Rural Zamora: "Somos humanos y también podemos perder"

Recuperados y con más ganas que nunca. Así se encuentra, en palabras de Jorge Oseguera, el BM Caja Rural Zamora tras encajar una derrota en Salamanca el pasado fin de semana. El jugador viriato quiso relativizar lo sucedido insistiendo que "fue una caída, caes al pozo y, a partir de ahí, todo para arriba". "Tuvimos un mal ajuste contra la portería, su portero estuvo espectacular, fallamos lanzamientos muy claros, y quieras que no, eso hizo que el partido estuviese igualado hasta el final, y en los minutos finales en su casa se decantó por ellos", rememoró el jugador quien también tiene claro que lo sucedido, ya pasó. "Voy a citar a un compañero de equipo, a Pau, que dice que cuando él tiene un mal partido no es tan malo, ni cuando hace un buen partido es tan bueno. Lo que pasó se quedó en Salamanca, y ya a partir del martes: mono de trabajo y a trabajar en una nueva semana".

Próximo rival

Ahora todos están ya con la mirada en su próximo compromiso ante Pereda (sábado, 20.00 horas), quinto clasificado y al que sacan una ventaja de 14 puntos, aunque saben sus fortalezas y tratarán de mantenerlos a raya. "Aquí, en el Ángel Nieto, vamos con esa confianza de jugar en casa, y pienso que va a ser algo más sencillo que el fin de pasado en Salamanca", indicó el Guerrero de Viriato que, no obstante, sí destacó que los cántabros "tienen un gran poderío en el uno contra uno, percuten, son fuertes, y eso a nosotros nos viene un poquillo peor, pero asimilando y juntando gente creo que será fácil pararles".

Con todo, parece evidente que en el BMZ han hecho borrón y cuenta nueva y "tras un partido flojo ante Camargo, a pesar de que los ganamos de 10, y de caer ante Salamanca de uno, contra Pereda queremos soltar y liberar tensiones", teniendo claro que "somos humanos y también podemos perder".

Félix Mójón

También el entrenador del Caja Rural estuvo de acuerdo con esa reflexión de su pupilo. A este respecto, Féllix Mojón recordó ante los medios de comunicación que "tiene que entrar dentro de la lógica el perder partidos, y tenemos que aprender a tolerarlo. Nosotros no tenemos que frustrarnos, ni producirnos una sensación de catastrofismo. Entra dentro del juego", subrayó el orensano. "Sí que nos ponn alerta, pero sin dramas, de la manera más natural posible, afrontándolo como algo que puede ocurrir en cualquier momento", zanjó.