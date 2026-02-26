El Jaral celebra su 30 aniversario con un amplio programa de tiradas

El Club Tiro El Jaral y Caja Rural de Zamora renovaron ayer su convenio de colaboración que permitirá al club benaventano mantener un amplio programa de actividades y un campo de tiro que ya es de los mejores de España.

El Jaral celebra su trigésimo aniversario y aprovechó ayer para renovar el apoyo de Caja Rural en un acto en el que participaron Alberto Marcos, presidente del Club y Narciso Prieto, director de Comunicación y RR.II. de Caja Rural de Zamora quien destacó " la trayectoria de un club que es referente de excelencia y competición".

El programa de tiradas del club benaventano tendrá su momento álgido el próximo 31 de mayo con el XXX Gran Premio Toro Enmaromado que reune tiradores llegados de toda España y de varios paises. Pero antes está previsto disputar el 21 de marzo la Copa Delegación de Zamora de Foso Universal que abrirá el calendario, y al día siguiente será el Gran Premio Mi Electro Benavente Caja Rural.

El 11 de abril se disputará la segunda Copa Presidente Castilla y León, y el día 12, la séptima edición del Gran Premio Diputación de Zamora. Y como aperitivo para el Gran Premio Toro Enmaromado, está previsto el Open Armería Carril el 30 de mayo.

Ya en el verano, el programa del club El Jaral contempla para el 28 de junio el VII Gran Premio Laboratorios Innoasethetic. El 18 de julio será el Open Armería Prieto Caja Rural, y el 19, el Gran Premio Caja Rural para las categorías de Promoción, Damas y juniors.

El amplio programa de competiciones finalizará con el XXX Gran Premio Expocesa, incluido en el programa de Ferias y Fiestas de Septiembre, el día 6. n