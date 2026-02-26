Fermín Cabrero ya entrena con la Selección Española

El canterano del Balonmano Zamora, Fermín Cabrero del Campo, ya está disfrutando y aprendiendo en su participación en las Jornadas de Tecnificación Nacional de la Generación 2011-2012, convocadas por la Selección Española de Balonmano y que se están desarrollando del 19 al 26 de febrero en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada (Granada).

El cartel del campamento. | BMZ / LOZ

El joven pivote zamorano está viviendo una experiencia de máximo nivel, compartiendo concentración con algunos de los jugadores con mayor proyección del panorama nacional. Durante estos días, Fermín está aprovechando cada entrenamiento, cada sesión técnica y cada momento de convivencia para seguir creciendo tanto a nivel deportivo como personal.

Desde el club se valora esta convocatoria como un logro colectivo, "es el reflejo del trabajo constante de toda la estructura de cantera, del esfuerzo de sus entrenadores, de la implicación de sus compañeros y del proyecto formativo que el club viene desarrollando desde hace años", ya señalado el BMZ en una nota de prensa.

La presencia de Fermín en una convocatoria nacional reafirma el compromiso del Balonmano Zamora "con la formación integral de sus jugadores y pone en valor el trabajo diario que se realiza en cada entrenamiento, en cada categoría y en cada equipo".

Campamento Sanabria

El Club Balonmano Zamora pone en marcha una nueva edición del Campamento de Balonmano Sanabria 2026, una de las actividades estivales más consolidadas dentro del proyecto formativo del club.

La actividad se desarrollará en la Residencia Escolar e instalaciones deportivas del IES Valverde de Lucerna de Puebla de Sanabria, en un único turno del 4 al 11 de agosto. Además, el campamento contará con el ofrecimiento de las instalaciones municipales de Puebla de Sanabria para el desarrollo de entrenamientos y partidos que así lo requieran.

La quinta edición del campamento seguirá con una vocación claramente formativa y educativa, combinando el crecimiento deportivo con la convivencia y el disfrute del entorno natural. Sus principales objetivos son: continuar con la formación técnico-táctica de los jugadores en un ambiente más lúdico y distendido., fomentar la convivencia y relación social, promoviendo valores como la cooperación, el respeto y el trabajo en equipo, y conocer y disfrutar del entorno natural privilegiado de la comarca sanabresa.

Oferta completa

La oferta completa del campamento incluye: alojamiento en régimen de pensión completa en habitaciones cuádruples con baño y servicio de lavandería, sesiones diarias de entrenamiento dirigidas por monitores y entrenadores titulados, visitas de jugadores y exjugadores del primer equipo, así como de jugadores y jugadoras que militan en ASOBAL y Liga Iberdrola, actividades de animación y ocio, veladas nocturnas guiadas por monitores, autobús lanzadera Zamora–Sanabria (ida y vuelta) y transporte para excursiones (Centro del Lobo, Lago de Sanabria, Parque Multiaventura Villa Lucerna, entre otras), artículos identificativos del campus (gorras, camisetas, mochilas, etc.). y seguro de Responsabilidad Civil.

El precio completo del campamento es de 395 euros. En caso de inscribir a dos hermanos, el segundo contará con un descuento de 45 euros, siendo el precio de 350 euros. Para aquellos participantes que no precisen alojamiento en la residencia, el coste será de 295 euros. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de junio. Más adelante, el club comunicará a las familias las instrucciones para la incorporación, así como el material y equipamiento aconsejable para la estancia. Con el objetivo de favorecer la convivencia y el aprovechamiento pleno de la experiencia, el uso de dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, consolas, etc.) será restringido y limitado por los monitores. n