Félix Alonso deja de entrenar al Cartagena

Félix Alonso ya no es el entrenador del Grupo Caesa Seguros FC Cartagena Club Baloncesto, equipo que pelea por la permanencia en la Primera FEB, el segundo escalón nacional, y al que el técnico leonés llegó el pasado verano cubriendo el hueco dejado por Jordi Juste.

La entidad presidida por David Ayala hizo público este miércoles el adiós de Félix Jacinto Alonso García tras el acuerdo alcanzado entre las partes para dar por finalizada la relación y, de hecho, tanto el máximo dirigente como el entrenador, acompañados por el director deportivo, Pepe García, ofrecieron una rueda de prensa que sirvió como despedida.

Ayala, quien agradeció el trabajo llevado a cabo por este profesional de los banquillos que también entrenó al CB Zamora en Liga EBA, dejó claro que "nunca fue un problema" y recordó que había puesto su cargo a disposición del club un par de veces y en ambas se apostó por su continuidad.

Por su parte, el entrenador leonés, quien también se mostró agradecido por el apoyo recibido desde su llegada y hasta el día de su marcha, reconoció que se presentó su dimisión en su día "para no ser un obstáculo" y no ocultó que era el momento de dejarlo tras que el choque perdido el sábado por 66-82 en su pista del Palacio de los Deportes ante el Palmer Basket Mallorca Palma, rival directo en la luchar por seguir en Primera FEB. "Vi al equipo sin alma, sin actitud y lejos del nivel competitivo que hace falta", expuso.

El leonés, de 52 años, tenía el listón muy alto en Cartagena después de una campaña en la que el entonces denominado Odilo Cartagena luchó por el ascenso a la Liga Endesa y, de hecho, se quedó a un partido de disputar la Final a Cuatro al caer en el quinto encuentro de la serie de cuartos de final frente al Real Betis.

El curso 2025/2026 del cuadro cartagenero en nada se parece al anterior y la clasificación así lo refleja. El Caesa es el decimoquinto y antepenúltimo clasificado ahora con un bagaje de cinco victorias y 15 derrotas y marca la línea de la salvación aventajan en un solo triunfo precisamente al cuadro balear, que es el decimosexto. n