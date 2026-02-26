Davinia Ángel, jugadora del Recoletas Zamora: "Hay que salir a comerse al otro equipo"

Envuelto en un gran momento tras haber superado su particular travesía por el desierto, el Recoletas Zamora se prepara para dar el golpe casi definitivo hacia la clasificación para el play-off. El equipo naranja recibe este sábado (17.00 horas) en el Ángel Nieto al colista, al Sant Feliu, rival que pondrá a prueba la dinámica de las de Raúl Pérez que están viviendo una semana muy positiva. Así lo confirmó Davinia Ángel quien certificó que el presente de la plantilla es muy bueno en una semana de entrenamientos "duros, exigentes y de calidad", un factor que se ha multiplicado con la llegada de Ana Moyano e Inés Giménez que han permitido dar más oxígeno a la plantilla. "Nos han ayudado mucho, porque necesitábamos gente. Estamos entrenando mejor, el grupo está en mejor dinámica y eso hace también que compitamos mejor los fines de semana", indicó la jugadora.

De cara a lo que está por venir, y tras admitir que la victoria ante Domusa permitió presentar credenciales para la siguiente fase del curso, la jugadora aseguró preferir ir "día a día, entrenamiento a entrenamiento, y semana a semana porque todo puede pasar. Obviamente tenemos la ilusión de ir a esos play-offs, y hacerlo bien, pero partido a partido".

Con todo, y respecto al encuentro del fin de semana, tiene claro que no deben relajarse ni basarse únicamente en el puesto en la clasificación del rival ni en sus circunstancias, sino que deben centrarse en ellas, en poner sobre la pista su mejor ataque y defensa para estar al máximo y "salir a comernos al otro equipo".

Palabras del entrenador

Por su parte, tampoco el entrenador quiere relajaciones ante un rival que viene de encajar la derrota más abultada en la historia de la Liga Challenge (61-143) ante Azul Marino e insistió en que será un "partido trampa" en el que "hay más que perder que de ganar". "Desde el principio de esta semana les he dejado claro que es un partido importante, que hay que saber ganarlo y en el que se tiene que ver quién quiere ganar el partido", comentó el responsable que tiene a once jugadoras disponibles y volverá a llamar a una canterana para el choque.