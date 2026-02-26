CN Zamora logra 18 podios en el Campeonato Regional Junior y Senior

El Club Deportivo Natación Zamora ha completado una actuación sobresaliente en el Campeonato de Castilla y León Junior y Absoluto, celebrado en Valladolid, tras subir al podio en 18 ocasiones. Hugo Fernández Hernández se coronó como uno de los protagonistas al lograr el oro en 200 metros braza (17 años), además de una plata en 200 estilos y un bronce en 50 braza. Por su parte, Jorge Galán Vega demostró una gran polivalencia en la categoría de 18 años, colgándose el oro en 800 y 200 metros libre, además de una plata en 200 espalda y un bronce en 100 espalda.

En la categoría de 17 años, Diego Fernández destacó por su resistencia y nivel competitivo, logrando el bronce absoluto tanto en 800 como en 1.500 metros libre, sumando además dos platas en su categoría. Alejandro López se adjudicó tres bronces y una plata en las exigentes pruebas de braza y libre.

En las pruebas de relevos, el CDN Zamora luchó contra las mejores estructuras de la comunidad con el bronce absoluto en el 4x100 metros estilos, logrado por el cuarteto formado por Jorge Galán, Mario Mosquera, Hugo Fernández y Alejandro López con un tiempo de 4:19.73. Asimismo, el equipo rozó el podio en el 4x200 libre (4º puesto) y obtuvo un valioso 5º puesto en el 4x100 libre. n