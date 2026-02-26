Karate
Más de 140 participantes competirán en el Ciudad de Benavente
M. L. S.
El Pabellón Municipal de La Rosaleda acogerá este domingo la tercera edición del Campeonato de Kárate "Ciudad de Benavente" que contará con más de 140 participantes en la modalidad de kata.
El Ayuntamiento de Benavente acogió el acto de presentación de la prueba que organiza el Club Shotokan Kárate Benavente este domingo 1 de marzo desde las 12:00 horas.
El presidente del Club Shotokan Kárate Benavente, Gerardo Pérez, destacó la importancia de este evento dirigido a karatecas en edad infantil y que supondrá su primera experiencia ‘competitiva’ en esta etapa de formación.
Junto al Club Shotokan Kárate Benavente participarán en este evento el Club Amigos del Kárate ‘AKA Zamora’ y el Club de Kárate de Arroyo de la Encomienda. Los participantes están comprendidos en edades de entre 4 y 16 años y contarán con un campeonato perfectamente reglado, con árbitros y jueces en modalidad de ‘kata’ como explicó Gerardo Pérez.
Por su parte, la concejala de Deportes, Elena Justo, destacó el papel formativo del Club Shotokan Karate Benavente para la consolidación y desarrollo de este arte marcial en nuestra ciudad y animó a todos a que se acerquen este domingo al Pabellón de La Rosaleda a disfrutar de una nueva jornada de deporte en Benavente. n
