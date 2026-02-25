Thrastarson y Kristesen no tendrán vacaciones

El CB Zamora disfruta de una semana de vacaciones coincidiendo con la ventana de la Copa del Mundo de Catar 2027 que disputan las selecciones nacionales y que ha hecho que dos de sus jugadores se incorporen a los equipos de sus respectivos paises. Stymir Thrastarson ha sido convocado por Islandia y David Kristensen, por Dinamarca.

David Kristensen, con la camiseta del CBZ. | LOZ / LOZ

Kristensen jugará con Dinamarca contra Georgia este viernes 27 y el próximo martes día 3. El pívot del CB Zamora Caja Rural se integra en un equipo muy competitivo liderado por el jugador del Baxi Manresa Gustav Knudsen, junto al pívot Kevin Larsen (Alicante), Tobías Jensen y Dani Erikstrup. Dinamarca se encuadra en el grupo A junto a España y Ucrania que están igualados a cuatro puntos, mientras daneses y georgianos suman dos. Kristensen no ha jugado todavía ningún partido.

Más posibilidades de protagonismo tendrá en el Grupo D, con Islandia Styrmir Thrastarson en los dos partidos de esta ventana en los que se enfrentará a Lituania este viernes, y a Italia, el martes próximo.

Este grupo D se encuentra muy igualado con Gran Bretaña, Lituania, Islandia e Italia igualados a tres puntos. Thrastarson ya jugó en la anterior ventaja 7 minutos contra Italia y 6 frente a la Gran Bretaña en la que tendría que estar su compañero en Zamora, Jacob Round, que no fue convocado en la anterior ventana por una lesión, y sigue sin contar para Marc Stentel para estos dos encuentros contra Italia y Lituania.

Islandia posee un equipo equilibrado en el que destacan, el center del Bilbao Basket Tryggvi Hlinason; el exterior Elvar Fridriksson y el pívot Haukur Palsson. Uno de los rivales de Islandia es la Lituania que dirige el mítico Rimas Kurtinaitis, y que sigue sin convocar a nuestro Jonas Paukste. Paukste tiene una dura competencia en una de las mejores selecciones europeas que cuenta con pívots como Marek Blazevic o Arturas Gudaltis.

La selección española, dirigida por Chus Mateo, inició este lunes su primer entrenamiento de la semana en Guadalajara, antes de los dos compromisos ante Ucrania, correspondientes a esta primera fase de clasificación para el Mundial 2027. ‘La Familia’ jugará el viernes 27 de febrero en Riga (Letonia) el primero de sus partidos ante Ucrania, mismo rival del 2 de marzo en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

Agropal Palencia

Volviendo a Primera FEB donde milita el CB Zamora, el Súper Agropal Palencia ha confirmado la renovación de los pívots Vasilije Vučetić y Gilad Levy hasta el final de la presente temporada, asegurando así la continuidad de ambos.

Los dos jugadores llegaron a la disciplina palentina a comienzos de febrero con un contrato temporal de un mes para cubrir las bajas de Stephen Ugochukwu, que abandonó el club por motivos personales, y de Chema González, lesionado del ligamento cruzado anterior y que se perderá lo que resta de curso.

Con esta decisión de continuidad, el club refuerza de manera definitiva la posición de pívot, donde el conjunto palentino contaba únicamente con Mladem Armus tras las salidas y lesiones producidas en las últimas semanas. Así, Tanto Levy como Vučetić seguirán aportando profundidad, presencia física y rotación interior en el tramo decisivo de la temporada.

Por su parte, la entidad palentina no ha confirmado todavía el futuro del escolta estadounidense Mustapha Heron. El exterior llegó también a principios de febrero, en este caso para sustituir al lesionado Adam Kunkel, cuyo tiempo de recuperación era indeterminado.

Mustapha Heron acaba de firmar su mejor actuación con la camiseta morada al convertirse en el máximo anotador del último encuentro ante el Fuenlabrada con 28 puntos, pero se espera que su futuro en el equipo se determine en las próximas fechas. n