El PP apuesta por el deporte como fuente de salud y bienestar

La candidata del PP a las Cortes por Zamora, Leticia García Sánchez, acompañada por Juan del Canto Sevillano y Santiago Moral Matellán, mantuvieron ayer una reunión de trabajo con clubes, asociaciones y federaciones deportivas de toda la provincia, en la que presentaron las líneas maestras de las propuestas del partido para la próxima legislatura: un modelo deportivo participativo, orientado a la salud, con más oportunidades de ocio y un compromiso decidido tanto con el deporte base como con el deporte de alto rendimiento.

El PP reforzará la promoción del ejercicio físico saludable y garantizará el acceso a la práctica deportiva en todas las etapas de la vida y para todos los colectivos.

En este sentido, la candidata destacó que el deporte “no es solo una actividad, sino una política pública estratégica que mejora la salud crea comunidad y genera oportunidades de futuro”.

El programa incorpora medidas para reforzar el deporte base y escolar, ampliar la práctica deportiva en el medio rural, fomentar la actividad física entre universitarios y mayores, y asegurar la participación de personas con discapacidad.

Los candidatos populares apuestan también por la modernización y mejora de las instalaciones deportivas, así como por nuevas fórmulas de cooperación con municipios para ampliar espacios y actividades que fomenten la vida activa.

García también ha puesto en valor el impulso al deporte femenino en edad escolar y las iniciativas para la juventud, como el apoyo a la practica deportiva en los gimnasios, el Festival Anual de Juventud que incluirá deporte urbano, o los programas de ocio saludable.

Los candidatos explicaron que el programa incluye un compromiso claro con los clubes y deportistas de élite, en una apuesta de Comunidad que ofrezca referentes a los más pequeños y proyección de la imagen de Castilla y León.

En este sentido, se llevará a cabo una mejora de los centros de tecnificación y de alto rendimiento, se asignarán recursos para la modernización de instalaciones deportivas autonómicas, se ampliarán las becas para deportistas y se potenciará la formación de técnicos, árbitros y jueces.

La candidata popular agradeció la presencia de los colectivos deportivos señalando que Zamora cuenta en el ámbito deportivo con un amplio tejido asociativo y una enorme red de clubes y voluntarios esenciales para promover el deporte base e impulsar el deporte de competición. n