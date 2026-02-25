Justi y Cacis se adjudican el Open "La Raya" de dardos

Alcañices ha vivido la quinta edición del Open "La Raya", un torneo que ya se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario del dardo nacional. Más de 150 inscripciones procedentes de todos los rincones de España y Portugal llenaron el Auditorio Municipal.

El nivel competitivo fue muy alto. | DANIEL FERREIRA

Entre los participantes destacaron figuras de renombre dentro del panorama nacional, así como la presencia mediática del reciente invitado en El Hormiguero, Ricky, cuya participación atrajo aún más atención al torneo.

La competición se desarrolló durante el pasado fin de semana. | DANIEL FERREIRA

El gran protagonista del fin de semana fue Justi, quien se alzó con el título de campeón tras una competición de altísimo nivel. Con una trayectoria que incluye participaciones en trofeos de ámbito mundial, Justi demostró una vez más su calidad, temple y precisión en los momentos decisivos. Su victoria fue celebrada por un público que llenó el auditorio y que no dejó de animar en ningún momento.

Pero el impacto del Open "La Raya" fue mucho más allá de lo deportivo. La hostelería local registró una ocupación extraordinaria, con bares, restaurantes y alojamientos llenos durante todo el fin de semana.

Alcañices se convirtió en un hervidero de actividad, con visitantes disfrutando no solo del torneo, sino también de la gastronomía, el ambiente festivo y las actividades paralelas que acompañaron al evento.

Referente

La organización, impecable en todos los aspectos, volvió a demostrar que este torneo tiene un enorme potencial de crecimiento. La retransmisión en directo, la presencia de stands especializados, la música, los sorteos y la convivencia entre jugadores de distintos niveles reforzaron la identidad del Open "La Raya" como un referente en el mundo del dardo.

Los principales resultados de esta quinta edición del Open fueron los siguientes:

-Parejas Ciegas: 1º. Roge & Cambeiro. 2 º. Unai & Killo. 3º. Samuel - Bobes

-Nivel 1 : 1º. Justi. 2º. Juanlu. 3 º. Riky. 4º. Smarlin. 5º a 8º: Óscar Lorenzo , Cami , Angelito y Omar.

-Nivel 2: 1º. Sebas. 2º. Mhek. 3º. Pablo Ladriñán. 4º. Ruso.

-Femenino: 1ª. Esperanza Sánchez Lara "Cacis". 2ª. Laura San Miguel. 3ª. Paola

-Parejas hechas: 1ª. Juanlu & Smarlin. 2ª. Omar & Mario. 3ª. Justi & Riky.n