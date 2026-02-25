Iker Rodríguez, campeón de Castilla y León con 16 años

Iker Fernández Aguilera fue el gran protagonista zamorano en la Gala de la Federación de Automovilismo de Castilla y León que se celebró en Ponferrada, tras proclamarse campeón autonómico en la modalidad de Road Series (ORS) con solo 16 años. El piloto zamorano sumó este triunfo tras conseguir dos segundos puestos en las pruebas disputadas durante esta temporada, la primera en la que ha competido cuando todavía no dispone de carnet de conducir. En segunda posición terminó el también zamorano Javier Matellán, por lo que fue reconocido con uno de los trofeos de la Gala y completaron la clasificación tras las pruebas de Pineda y Miranda, Jenny Expósito e Ismael González.

Además Iker Rodríguez terminó en un más que honroso puesto 17º en la clasificación general de la División II. Ahora afrontará la preparación de una nueva temporada en la que seguirá al volante de su Peugeot 206.

Pero no fue el único protagonista zamorano en la Gala Regional, porque también presumieron de sus títulos, el campeón de España Cristian Escribano en la División I en una igualada lucha con el burgalés Javier Benito.

No menos igualada resultó la clasificación final de la Divsión II en la que se impuso Julio Sotelo después de las tres pruebas celebradas con solo tres puntos de ventaja respecto al mirandés Javier Muñoz. n