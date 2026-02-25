El filial del Villaralbo se afianza en el liderato al golear al At. Sanabria

El Villaralbo “B” sumó una nueva victoria a su casillero (5-0), en un disputado encuentro contra el At. Sanabria, en el que encarriló el partido en la primera mitad para terminar goleando en la recta final. Un lanzamiento de Peña desde la frontal, adelantaba a los locales, y poco antes del descanso Fer aumentaría la ventaja azulona, al aprovechar un buen pase de Manu. Tras la reanudación, y un error del meta visitante permitió Sevi anotase el tercero con un lanzamiento lejano. En la recta final del encuentro, Alejo, con un doblete, cerraría un marcador que supone una importante victoria para el filial del Villaralbo, que ya es líder en solitario, y se mantiene firme en su lucha por el campeonato.