Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La propuesta de GuaridoEl alcalde de Puebla de Sanabria sobre el AVEEl 4G les deja sin TDTPeleas de Abajo: "Se defendían a capa y espada"Óscar Ramajo en el Congreso
instagramlinkedin

PROVINCIAL

El filial del Villaralbo se afianza en el liderato al golear al At. Sanabria

El Villaralbo B, en el Ruta de la Plata. | CDV

El Villaralbo B, en el Ruta de la Plata. | CDV

Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

El Villaralbo “B” sumó una nueva victoria a su casillero (5-0), en un disputado encuentro contra el At. Sanabria, en el que encarriló el partido en la primera mitad para terminar goleando en la recta final. Un lanzamiento de Peña desde la frontal, adelantaba a los locales, y poco antes del descanso Fer aumentaría la ventaja azulona, al aprovechar un buen pase de Manu. Tras la reanudación, y un error del meta visitante permitió Sevi anotase el tercero con un lanzamiento lejano. En la recta final del encuentro, Alejo, con un doblete, cerraría un marcador que supone una importante victoria para el filial del Villaralbo, que ya es líder en solitario, y se mantiene firme en su lucha por el campeonato.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents