PROVINCIAL
Benavente-Villalpando se impone con autoridad al Sanabria CF (3-0)
El dominio del Benavente- Villalpando durante todo el encuentro fue claro ante un Sanabria que lo intentaba pero no llegaba con claridad al área local , mientras los locales creaban peligro en el área visitante , y en el minuto 24, en una jugada bien ligada desde la medular, un balón sobre Fer se trasforma el 1-0. La tónica se repitió durante toda la primera parte y en el minuto 38 , Guiller pondría el 2-0 . Los sanabreses realizaron cambios tras el descanso y se notó , ya que arriesgaban más, y fruto de ello tendrían un par de ocasiones que no pudieron materializar. El Benavente-Villalpando seguía jugando su fútbol y tuvo ocasiones para aumentar el marcador , pero no sería hasta el minuto 67 , cuando Iván puso el 3-0 , y a partir de ahí, los locales pudieron marcar , pero el marcador ya no se movió.
